Foragido da justiça é encontrado em Juiz de Fora com réplica de fuzil

Fuzis e drogas foram encontrados com último procurado da Operação "Eu Que Lute", realizada em 2020 no Rio de Janeiro. (foto: Polícia Civil/Reprodução)

O suspeito, de 27 anos, foi encontrado durante operação que combatia o tráfico de drogas no bairro São Mateus.

Ele era procurado há mais de dois anos na Operação que ficou conhecida como ‘Eu Que Lute’, deflagrada em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

Viatura usada na prisão do suspeito, encontrado em Juiz de Fora. (foto: Polícia Civil/Reprodução)



Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele foi encontrado em casa após informações de um policial civil carioca da delegacia de Três Rios, que estaria de folga no município.

Com o homem, foram encontradas três porções de maconha, uma máquina de cartão, duas balanças digitais de precisão, cinquenta e cinco reais, um relógio, um celular, material de embalagem para entorpecentes e uma réplica de um fuzil.

Policiais durante a Operação 'Eu Que Lute', que aconteceu em 2020. (foto: Polícia Civil/Reprodução)

A suspeita da Polícia Civil do Rio de Janeiro é que o indivíduo tenha envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho.

O suspeito foi levado até a delegacia de Juiz de Fora e está à disposição da justiça.

Operação ‘Eu Que Lute’

Deflagrada em março de 2020, a operação prendeu 12 pessoas ligadas ao tráfico de drogas na cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, nos bairros Palhas e Morro do Volante - a operação passou também nas regiões conhecidas como Santa Josefa, Limoeiro e Ladeira Curupati, do município carioca.

As investigações que prenderam o grupo, começeram em dezembro de 2019.

Policiais durante a Operação 'Eu Que Lute', que aconteceu em 2020. (foto: Polícia Civil/Reprodução)

À época, foram cumpridos 11 mandados de prisão de suspeitos que estavam livres e outros dois de pessoas envolvidas no esquema, mas que já estariam presas por roubo e tráfico de drogas.

A operação ficou conhecida por este nome, pois é uma expressão popular usada nos meios digitais diante de algo considerado muito difícil de ser adquirido.

Em resposta à reportagem do Estado de Minas, a Polícia Civil de Juiz de Fora explicou que "foi realizado diligência para cumprimento de MP pela autoridade policial" e que o supeito já foi encaminhado até uma unidade prisional.

Um homem foragido da justiça foi preso em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, no final da tarde de quarta-feira (7/9), pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).