VÍDEO: escola de música é furtada em Juiz de Fora

Uma escola de música que fica em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, foi furtada e teve os instrumentos levados. O crime aconteceu no último dia 28 de agosto, na Rua Oswaldo Cruz, Centro da cidade.

Imagens de câmeras de segurança, divulgadas nesta terça-feira (6/9), registram o momento da ação dos suspeitos.

Ele sai de um dos cômodos do estabelecimento carregando uma sacola branca que parece cheia, logo em seguida vai até a mesa da recepção e pega dois

notebooks.





Ao todo, três teclados, dois violões, duas caixas de som, dois notebooks e um violino foram levados pelo suspeito.

A ação foi possível pois os indivíduos teriam arrombado um portão da casa que fica ao lado da escola e, após isso, fizeram um buraco no forro do teto.

Um dos suspeitos usava um boné e teve o rosto gravado pelo circuito de proteção da instituição (foto: foto: Arquivo Pessoal)

Campanha nas redes

A dona da instituição, Janine Ambrósio, fez um Boletim de Ocorrência. Ela aguarda a resolução do caso, que é investigado pela Polícia Civil do município.

“Estamos tentando localizar o ladrão, a nossa câmera de segurança focou bem no rosto dele. A gente espera que essa pessoa seja encontrada e, através desse encontro, ele possa nos dar alguma informação dos instrumentos”, diz a proprietária.

O violino foi levado pelos suspeitos. Até agora, ele não foi encontrado (foto: foto: Arquivo Pessoal)

Pelas redes sociais, Janine fez uma campanha para reaver os instrumentos. Com isso, alguns objetos foram doados e emprestados, e mesmo assim as aulas não pararam. Os investigadores conseguiram recuperar um dos teclados levados.

“A gente continua com nossos trabalhos e pede ajuda para quem ver algum instrumento sendo vendido, avise. O violino é de estima para nós, para o professor que perdeu o violino. O teclado, o violão, que é de muito carinho para conosco, é nosso instrumento de trabalho”, ressalta.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de algum dos aparelhos pode comunicar ao colégio musical pelo número (32) 98820-6120.

Polícia Civil

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para saber se há novidades nas investigações e se já conseguiram encontrar algum dos instrumentos, além do teclado, mas até o fechamento desta reportagem não obteve resposta.