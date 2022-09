Moradores de Morro Vermelho, em Caeté, participam de homenagens à padroeira

Festa de Nossa Senhora de Nazareth volta às ruas do distrito de Morro Vermelho, após dois anos de pandemia (foto: VENÂNCIO CARREIRA/CAVALHADA DE NOSSA SENHORA DE NAZARETH/DIVULGAÇÃO (2017))





O destaque será a Cavalhada, na noite de amanhã (7/9), às 20h30. Encenada há 318 anos sem interrupção, ela relembra a luta entre cristãos e mouros, com a conversão desses ao cristianismo e um pacto de aliança de paz entre os povos.





No fim da tarde desta terça-feira (6/9), haverá Procissão Montada do Estandarte de Nazareth, com mais de 200 cavaleiros percorrendo ruas e avenidas de Caeté e levando a bandeira por 10 quilômetros até Morro Vermelho. Depois da cavalgada, a bandeira será conduzida até uma residência, onde será enfeitada para hasteamento em mastro, amanhã.





A maior atração da Festa de Nossa Senhora de Nazareth de Morro Vermelho é a celebração da natividade da Virgem Maria, em 8 de setembro. Neste ano, o tema da festa será a Indulgência Plenária, uma graça especial concedida em 1866 pelo Papa Pio IX a todos os moradores e romeiros que se confessarem, comungarem e rezarem pelos mortos durante as celebrações. Segundo o brevê papal, os fiéis que cumprirem o preceito terão o perdão da pena temporal de todos os pecados confessados, sem precisarem passar pelo purgatório após a morte.





HISTÓRIA

Trazida em 1704 por emboabas da Bahia e Pernambuco, a Cavalhada de Morro Vermelho encena, na noite de 7 de setembro, o fim da guerra entre mouros e cristãos, culminando com a vitória cristã, a conversão dos mouros e o pacto de aliança. É o final da luta contra os muçulmanos, que aceitam a fé cristã. As duas partes firmam um pacto de aliança para uma convivência harmoniosa entre os reinos.





Conforme os organizadores, os fogos de artifício são atração especial durante a Cavalhada em Morro Vermelho, pelo seu significado: a queima dos deuses pagãos.





Já a Festa de Nossa Senhora de Nazareth teve início em 1700, quando foi erguida a primeira ermida de Morro Vermelho, substituída em 1713 pela atual Matriz. Nos tempos coloniais, foi introduzida na festa uma missa solene orquestrada e cantada em latim a quatro vozes com músicas do período barroco.

Imagem de Nossa Senhora de Nazareth (foto: DIVULGAÇÃO)





Durante a celebração eucarística, a partir de meados do século 20 os moradores passaram a homenagear sua santa protetora também com a oferta, durante a missa solene, de bolos, doces, confeitos e guloseimas diversas, colocadas ao pé da imagem para serem abençoadas e distribuídas aos romeiros.





Na única vez no ano em que sai da igreja matriz, a imagem de Nossa Senhora de Nazareth percorre no fim da tarde de 8 de setembro ruas e casas enfeitadas do distrito para abençoar as famílias de devotos. Após a procissão luminosa, a imagem da Virgem de Nazareth é recebida com grande queima de fogos de artifício, cânticos e a bênção do Santíssimo Sacramento.

De volta às ruas para fortalecer a devoção popular, a tradição centenária e a cultura mineira. Celebrada nos dois últimos anos de forma improvisada devido à pandemia, a Festa de Nossa Senhora de Nazareth, no distrito de Morro Vermelho, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será realizada nesta quarta-feira (7/9), "com o brilho e a pompa do século 18", conforme garantem os organizadores.