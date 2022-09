Acidente entre caminhão e carro fere duas pessoas na MG-030

Vítimas foram retiradas do carro pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um acidente entre um caminhão e um carro de passeio deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (5/9), na rodovia MG-030, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi no sentido Rio Acima. Duas mulheres, uma de 38 e outra de 37, ficaram presas às ferragens do veículo de passeio Fiat Uno.

Três equipes dos militares prestaram o atendimento. As vítimas foram retiradas do carro com vida. Elas apresentavam ferimentos pelo corpo e suspeitas de fraturas em membros inferiores.

As mulheres foram encaminhadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII pelo Samu e o motorista do caminhão não se feriu.

Os bombeiros permanecem no local aplicando serragem na pista para eliminar o risco de novos acidentes.



Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. Às 7h, o trânsito era complicado na região.