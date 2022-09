Irmãos assumem 'namoro' e criam polêmica nas redes sociais

Irmãos afirmam não se importar com opiniões alheias, já que ambos são adultos (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Na última terça-feira (30/8), um casal de irmãos tornou pública sua relação amorosa, por meio das redes sociais. Na plataforma do Twitter, o usuário reconhecido como Yulia, disse não se importar com o que as pessoas têm a dizer, já que a relação é consensual e ambos são adultos. A revelação gerou críticas aos irmãos e memes sobre o caso.



incesto?

nesse ponto já não nos importamos com oq as pessoas tem a dizer, é consensual e somos dois adultos

depois de manter tanto nossos afetos às escondidas (principalmente da nossa família) nós finalmente decidimos oficializar isso. SIM, eu estou namorando com minha IRMÃ + pic.twitter.com/0ZmBJ135vc %u2014 Yulia %u25CB %u3007 (@yamjbakura) August 30, 2022

Em uma extensão da publicação, Yulia afirmou que os dois estão contentes e que pretendem se casar e adotar filhos. Além de críticas, alguns comentários duvidam da veracidade do post, afirmando ser “bait” (enganação); outros possuíam um teor conservador.



Pra adotar tem que ser mentalmente são, vocês acham que é bagunça? Dificilmente vocês conseguem com esse histórico de relação %u2014 Kate Libby (@imhereforjolie) August 30, 2022

é pecado grave, amigo. %u2014 rafalpino (@rafalpino) August 30, 2022

Parabéns pelo bait, simplesmente um gênio.



Porém, não acho que seja o caso. %u2014 Brasileiro Irônico %u02E2%u1D9C%u1D9C%u1D56 | %u79D1%u6797%u65AF%u5F0F %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83E%uDD85%uD83D%uDC3B (@Animajyofficial) August 31, 2022



A relação incestuosa - quando parentes, consanguíneos ou afins, mantêm relações sexuais - não é considerada crime no Brasil, a não ser quando envolve menores de 14 anos. O Código Civil apenas proíbe as uniões civis entre parentes.



Memes do Dragão

Alguns usuários ainda fizeram piadas relacionando o caso com a nova adaptação de fantasia da HBO: “A Casa do Dragão”. Na história, escrita por George R. R. Martin (As Crônicas de Gelo e Fogo) a família Targaryen é conhecida por manter relações de incesto.

"Memes" com esse universo de fantasia são comuns em casos como este (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Na série, Daemon Targaryen (Matt Smith) e Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), tio e sobrinha, irão viver um romance. Os episódios são exibidos todos os domingos e dois capítulos já foram lançados.



