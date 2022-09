Incêndio atinge prédio na Região Centro-Sul de BH

Um incêndio atingiu um prédio na Rua dos Guajajaras, no bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (1/9). O edifício, que não possui alvará, precisou ser evacuado para o controle das chamas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo comprometeu somente duas unidades do sexto andar e não deixou vítimas.Um dos apartamentos teve todos os cômodos afetados. A Defesa Civil foi acionada e identificou trincas, rachaduras e severo comprometimento dos tijolos cerâmicos, colocando a estrutura das paredes sob risco de desabamento em um quarto.