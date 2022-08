Em greve, metrô de BH tem intervalo de 32 minutos neste domingo (28/08)

A paralisação de 60% da força de trabalho do metrô de Belo Horizonte em protesto contra a privatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) de BH reduzirá os intervalos do metrô a 9 minutos, nos picos de dias de semana, e 35 minutos, neste domingo (28/08), segundo a companhia."Enquanto durar a greve, os intervalos entre trens serão aumentados: aos sábados, os trens terão intervalo de 20 minutos até 12h (meio dia) e 25 minutos após este horário. Aos domingos e feriados, o intervalo entre trens será de 32 minutos, durante todo o dia. Nos dias úteis, o intervalo será de 9 minutos nos horários de pico e 25 minutos nos horários de vale. O horário de pico da manhã é das 6h às 8h30 e o horário de pico da tarde é das 16h30 às 19h", informou a CBTU.

Intervalos do metrô subirão de 7 minutos para 9 chegando a 35 no domingo por causa de greve



Antes da greve, o intervalo em dias úteis era de 7 a 10 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários. Aos sábados, o intervalo era de 15 minutos até às 19h e 20 minutos nos demais horários. Já nos domingos e feriados, o intervalo era de 20 minutos.

Nova reunião

Em audiência de conciliação entre Metroviários e a CBTU, o desembargador César Pereira Machado da Silva Júnior definiu o funcionamento de 100% do serviço de segurança metroviária em período integral, considerando a necessidade de se preservar a segurança dos usuários, e 60% dos trabalhadores da operação.



O descumprimento da ordem judicial prevê multa diária de R$35 mil. Foram notificados a BHTRANS, SETOP e TRANSCON, para que seja viabilizada a adequação e oferta das linhas de ônibus.

As bilheterias do metrô funcionam diariamente das 5h40 às 23h e as estações estão abertas das 5h15 às 23h, para quem já possui cartão ou bilhete do metrô.A diretoria do Sindicato dos Metroviários (Sindimetro) informou que se reunirá para marcar uma assembleia geral da categoria na próxima semana e então definir os rumos da greve que completou quatro dias neste domingo (28/08).