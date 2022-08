Tapumes de obra no Teatro Francisco Nunes ocupam calçada na Afonso Pena

Tapume está localizado na avenida Afonso Pena (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Quem passou nos últimos dias pela avenida Afonso Pena se deparou com um "tapume misterioso" na altura do Parque Municipal, quase em frente à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Os mais curiosos até se aproximaram do local para tentar captar algum detalhe, mas nada foi possível ver.

Segundo a PBH, trata-se de uma obra para implantação da câmara subterrânea, abrigo de medidores, e panéis elétricos que vão compor os equuipamentos de ar condicionado do Teatro Francisco Nunes, que fica justamente no interior do Parque Municipal.





Os serviços foram iniciados em março deste ano pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), e a conclusão está prevista para o início de 2023.





De acordo com a prefeitura, o valor da obra é de R$ 1,4 milhão. Apesar do transtorno, o teatro continua funcionando normalmente.





O Teatro Francisco Nunes foi construído em 1950 na gestão do prefeito Otacílio Negrão de Lima e atualmente abriga peças, concertos musicais e outros espetáculos.