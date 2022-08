BH: Marcha da Maconha completa 14 anos e desfila pelas ruas

A concentração da Marcha da maconha foi na Praça da Estação e o cortejo passou pela Praça Sete, Prefeitura de BH indo até a Praça da Liberdade (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Legalizar ou não a maconha? Apologia às drogas ou defesa da descriminalização e da importância do uso medicinal da cannabis sativa, planta usada para produzir a maconha? A discussão é acirrada e longe do fim. Esse é um dos debates mais acalorados e divergentes dentro da sociedade brasileira. Mas com o direito de se manifestar, neste sábado (20/8), pelas ruas de Belo Horizonte, ocorreu a Marcha da Maconha BH, que completou 14 anos.





Os organizadores da marcha orientaram os manifestantes que, se possível, fossem em grupo, ficassem perto de pessoas conhecidas e com documentos. A marcha teve autorização, houve reunião com a Polícia Militar, que não pode reprimir o ato.



Leia também: STJ dá permissão a pacientes para plantio e cultivo de maconha medicinal.



Vítor Diniz, um dos organizadores, lembra que desde 2011 o STF autorizou a manifestação a favor da legalização da maconha: "Entenderam que não é apologia à droga. Desde então, o movimento cresceu bastante, houve mais aceitação dos atores públicos sobre a pauta de reivindicação. Mas precisamos evoluir".



Para Vítor, é precisso que ocorra "a compreensão de que a legalização trará benefícios para a sociedade, seja de direita ou esquerda. É um debate difícil, há muito preconceito, depois de tantos anos de proibição no Brasil, a ideia de que se usar maconha a pessoa vai viciar, que irá destruir famílias etc. É urgente a mudança de mentalidade e entender que há uma guerra aos pobres e não às drogas. Ou seja, há uma violência que atinge somente os pobres e população periférica". A data foi escolhida por ser o dia da mobilização da 'Articulação Nacional de Marchas', que pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) para colocar em votação a ação, movida pela Defensoria Pública de São Paulo, que pede a inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, sobretudo da maconha.Os organizadores da marcha orientaram os manifestantes que, se possível, fossem em grupo, ficassem perto de pessoas conhecidas e com documentos. A marcha teve autorização, houve reunião com a Polícia Militar, que não pode reprimir o ato.Vítor Diniz, um dos organizadores, lembra que desde 2011 o STF autorizou a manifestação a favor da legalização da maconha: "Entenderam que não é apologia à droga. Desde então, o movimento cresceu bastante, houve mais aceitação dos atores públicos sobre a pauta de reivindicação. Mas precisamos evoluir".Para Vítor, é precisso que ocorra "a compreensão de que a legalização trará benefícios para a sociedade, seja de direita ou esquerda. É um debate difícil, há muito preconceito, depois de tantos anos de proibição no Brasil, a ideia de que se usar maconha a pessoa vai viciar, que irá destruir famílias etc. É urgente a mudança de mentalidade e entender que há uma guerra aos pobres e não às drogas. Ou seja, há uma violência que atinge somente os pobres e população periférica".

Na Câmara dos Deputados há o Projeto de Lei 399/15, que trata da legalização do cultivo da maconha no Brasil, exclusivamente, para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais, da cannabis sativa, planta também usada para produzir a maconha.

Com restrições, ele impõe que o plantio só poderá ser feito por pessoas jurídicas (empresas, associações de pacientes ou organizações não governamentais). E não há previsão para o cultivo individual. E segue proibido cigarros, chás e outros itens derivados da planta. Mas o projeto está parado e ainda não foi levado à votação.

Marcha da maconha foi liberada em 2011

A primeira tentativa de sair em marcha pela legalização da maconha, em Belo Horizonte, ocorreu em 2008, na esteira do movimento global, iniciado nos EUA, em 1998 e, no Brasil, pioneiramente, no Rio de Janeiro, em 2002. Naquele ano, os manifestantes da capital não puderam sair em marcha pelas ruas e tiveram que se contentar com um protesto parado e simbólico.