Quatro ônibus clandestinos são apreendidos em fiscalização em Uberlândia

Os passageiros foram levados para a rodoviária de Uberlândia (foto: Reprodução/Tricon)

Quatro ônibus clandestinos foram apreendidos na rodovia BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ocorreu nessa quinta-feira (18/8) e flagrou irregularidades como problemas de documentação e itens de segurança.



Um dos ônibus fazia viagem de Remanso (BA) para São Paulo (SP), outro ia de Ribeirão Preto (SP) para Itacarambi (MG) e o terceiro saiu de São Paulo (SP) com destino a Piripiri (PI). A rota do quarto ônibus não foi informada.



Nenhum deles era registrados na ANTT, o que impossibilitava a viagem interestadual. Foram constatados ainda problemas de conservação, como para-brisa trincado, extintor de incêndio vencido e estepes em más condições de uso.



Em um dos ônibus, a tampa do motor estava aberta e a porta de um dos bagageiros, entreaberta. em um deles, o motorista reserva estava dormindo no bagageiro.



Mais de 70 passageiros viajavam nos ônibus. Como tiveram as viagens interrompidas, as empresas irregulares tiveram que garantir que todos chegassem a seus respectivos destinos, pagando passagens e, se necessário, estadia para o passageiros.



As empresas ainda podem pagar R$ 40 mil em multas.