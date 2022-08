COVID: quase metade dos moradores de Uberaba está com vacina atrasada

Projeto Vacina Aqui, da Prefeitura de Uberaba, acontece essa semana na UFTM (foto: Priscilla Amaral/Divulgação)

Cerca de 160 mil moradores de Uberaba, no Triângulo Mineiro, estão com a vacinação contra a COVID-19 atrasada. A quantidade representa 47% do total de habitantes da cidade.