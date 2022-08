Veja desvios de trânsito na Praça da Estação para comício de Lula e Kalil

Durante os dois dias, equipes da BHTrans estarão no local para dar mais informações. (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Devido ao comício de Lula (PT) e Kalil (PSD) em Belo Horizonte nesta quinta-feira(18/8), a partir de 16h, e a chegada do presidente Bolsonaro (PL) amanhã (19/8) no mesmo horário, o trânsito da região central de Belo Horizonte sofrerá alterações.



De acordo com a BHTrans, o ideal é que os motoristas não passem pela Av. dos Andradas após as 10h da manhã e usem a Av. do Contorno para chegar até o Viaduto da Floresta, contornando a região. Quem desejar chegar até a área hospitalar deve usar a Av. Afonso Pena.

A BHTrans informa também que motoristas devem ficar atentos aos horários dos comícios porque, mesmo antes de fechar as vias, não será permitido estacionar no entorno. Durante os horários de pico da manhã e noite, as vias próximas à Praça da Estação (Av. Andradas) estarão liberadas para que o fluxo de trânsito não seja prejudicado.

Durante os dois dias, equipes da BHTrans estarão no local dando orientações. Para chegar ao local dos eventos, o ideal para o público é usar o metrô.

Comício Lula e Kalil em BH

Horário: 16h

Local: Concentração na Praça da Estação

Desvio: Av. do Contorno e Viaduto Floresta

Para quem estuda à noite, por volta de 19h e necessita de passar pela região central, é interessante sair o mais cedo possível. O retorno a partir das 22h já estará com trânsito livre.

Bolsonaro em BH para instalação Tribunal Regional Federal da 6ª Região

Horário: 16h

Local: Palácio das Artes ( Av. Afonso Pena, 1537)

Desvio: Av. do Contorno e Viaduto Floresta ( pode sofrer alteração até amanhã)

Mesmo com os desvios, o trânsito pode ter lentidão devido ao volume de carros. Para amanhã, a BHTrans pede atenção redobrada, porque o trânsito de sexta-feira já é mais pesado e volumoso.

Em geral, a orientação é que os motoristas passem pelas regiões nos dois dias somente se for necessário.

Matéria em atualização

