Homem é agredido com barra de ferro após estacionar na contramão

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, os suspeitos de agredir Paulo Barbosa são irmãos e moram perto da casa da vítima, que recebeu golpes de barra de ferro e tijoladas.

Paulo teve traumatismo craniano e hemorragia no cérebro. Ele passou por cirurgia na tarde de segunda-feira (15). Segundo os familiares, ele reagiu bem ao procedimento e mais detalhes não foram informados.

Em nota à imprensa, a Polícia Civil informou que investiga o caso por meio da 38ª Delegacia de Tombos. O delegado José Geraldo Teixeira Junior afirmou que o inquérito policial já foi instaurado e a apuração dos fatos segue em andamento.

Agressão

No depoimento à polícia, os suspeitos informaram que o caso ocorreu na Rua Raul Aguiar Monteiro, quando foram questionar a vítima sobre a enxada, e o radialista teria agido agressivamente.

Então, o autor foi até a residência dele, pegou um objeto de ferro e agrediu a vítima, com a ajuda do irmão. Além disso, também jogaram lajotas em Paulo, que caiu em um beco. A dupla fugiu em seguida e se apresentou na sede do pelotão da PM em Tombos com um advogado. Eles foram ouvidos e liberados.