Jovens pedem paz durante peregrinação ao Santuário da Padroeira de Minas

Há quase três décadas, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade - Padroeira de Minas Gerais acolhe jovens de diferentes lugares, em uma grande peregrinação feita sempre em 15 de agosto - Festa da Assunção de Nossa Senhora. Neste ano, os jovens rezaram pela paz no Brasil, considerando os desafios deste ano eleitoral, a intolerância e os preconceitos crescentes, além de outras formas de violência que ameaçam vidas no país.





Bem cedo, os grupos de jovens, vindos de diferentes lugares, começaram a chegar ao Santuário, se reunindo na Estação da Piedade, na metade do percurso que leva ao ponto mais alto da Serra da Piedade, limite dos municípios de Caeté e Sabará, na Grande BH.



Às 8h, os mais de mil peregrinos iniciaram a Caminhada pela Paz, subindo a pé o trajeto de aproximadamente 2,5 km, guiados pelo pró-reitor do Santuário da Padroeira de Minas Gerais, o padre Samuel Fidelis.





Ele lembrou que a devoção à Nossa Senhora da Piedade no alto da Serra começou a partir do testemunho de fé de uma jovem. Segundo a tradição, há mais de 250 anos, no alto da serra, essa jovem, muda de nascimento, passou a falar, após testemunhar a aparição de Nossa Senhora.

Esse testemunho de fé inspirou o português Antônio da Silva Bracarena a investir todas as suas economias na construção de uma pequena igreja no ponto mais alto da Serra. Hoje é considerada a menor basílica do mundo, Ermida da Padroeira de Minas Gerais, que acolhe a imagem de Nossa Senhora da Piedade, obra de arte de Aleijadinho.





A Caminhada pela Paz foi marcada pela alegria, mas também pelos silêncio e contemplação. Os jovens, ao chegarem à Basílica Estadual das Romarias, templo maior do Santuário, foram recebidos pelo reitor padre Wagner Calegário, que celebrou a Santa Missa, reunindo os mais de mil peregrinos.



Em seguida, houve um momento cultural, com apresentação de músicas, foi conduzido pelo pró-reitor do Santuário, padre Felipe Macêdo.





A peregrinação dos jovens ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade - Padroeira de Minas Gerais integra a programação especial do Jubileu da Padroeira, vivido de julho a setembro. Entre estes dois meses, o Santuário recebe o maior número de peregrinações. Os fiéis celebram, neste tempo, o aniversário da consagração do Estado a Nossa Senhora da Piedade, Padroeira de Minas, ocorrida no dia 31 de julho de 1960. Vivenciam ainda a Festa de Nossa Senhora da Piedade, comemorada em 15 de setembro.