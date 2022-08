Fiéis homenageiam Nossa Senhora da Lapa no distrito de Antônio Pereira

De acordo com a Arquidiocese de Mariana, o Jubileu de Nossa Senhora da Lapa, padroeira do distrito de Antônio Pereira, recria a romaria iniciada em 1722 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A PRESS) Ouro Preto – História tricentenária, peregrinação tradicional e fé em estado absoluto. Mais de mil pessoas participam, na manhã desta segunda-feira (15), dos 300 anos de devoção a Nossa Senhora da Lapa. As demonstrações de devoção e esperança, permeadas de tradição, ocorrem no histórico distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, na Região Central de Minas. A estimativa das autoridades municipais é que cerca de 30 mil romeiros passem pelo distrito nos dias de jubileu. História tricentenária, peregrinação tradicional e fé em estado absoluto. Mais de mil pessoas participam, na manhã desta segunda-feira (15), dos 300 anos de devoção a Nossa Senhora da Lapa. As demonstrações de devoção e esperança, permeadas de tradição, ocorrem no histórico distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, na Região Central de Minas. A estimativa das autoridades municipais é que cerca de 30 mil romeiros passem pelo distrito nos dias de jubileu.









À noite (18h30), haverá uma procissão saindo da Igreja de Nossa Senhora das Mercês em direção ao Santuário da Lapa. Ao final da missa de hoje, houve um pequeno cortejo de moradores, que chamaram a atenção para os efeitos da mineração.

Adriana Silva, com as filhas Maria Fernanda, de 9 anos, e Helena, de 2, rezou e lembrou que, antes de engravidar da primogênita, sofreu um aborto espontâneo (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A PRESS) Durante a missa, o marceneiro José Osmar Arantes, casado, três filhos, residente em BH, carregava uma imagem de Nossa Senhora e uma cruz com os símbolos de São Pedro e São Judas Tadeu. "Vim para agradecer, pois tenho fé em Deus e Nossa Senhora", afirmou, de joelhos.





Diante da imagem de Nossa Senhora da Lapa, na gruta, a pedagoga Adriana Oliveira de Lima Silva, com as filhas Maria Fernanda, de 9 anos, e Helena, de 2, rezou e lembrou que, antes de engravidar da primogênita, sofreu um aborto espontâneo. "Depois, tive uma gravidez difícil. Agradeço a Nossa Senhora da Lapa. Venho aqui todo ano", disse a pedagoga residente em Mariana.

Presente à celebração, o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, destacou a importância da romaria, que recebe gente do mundo inteiro. "Em sua viagem a Minas, em 1881, o imperador dom Pedro II visitou a gruta."



Fé e cultura





A Gruta de Nossa Senhora da Lapa fica a 13 km de Mariana e 26 km de Ouro Preto. Segundo pesquisas, ela foi descoberta por crianças que presenciaram, no local, aparições de Nossa Senhora. Desde então, tornou-se um dos principais destinos religiosos da região.





José Osmar carregava uma imagem de Nossa Senhora e uma cruz com os símbolos de São Pedro e São Judas Tadeu (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A PRESS) Conforme a Prefeitura de Ouro Preto, foi sancionada, em 2021, decretos criando um conselho consultivo para garantir os meios de preservação e conservação do Monumento Natural Municipal “Gruta da Lapa”. A gestão do espaço é compartilhada pelo poder público municipal e Paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Arquidiocese de Mariana.





No ano passado, a prefeitura recebeu o relatório final do diagnóstico geomecânico da Gruta da Lapa, que apontou a necessidade de elaboração de um plano de manejo espeleológico para uso sustentável e atrativo ao público, com monitoramento contínuo das atividades turísticas e religiosas. O documento prioriza ações para diminuir os impactos atuais, a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.