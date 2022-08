Depois de 84 dias, pode chover nesta terça (09) em Belo Horizonte

Frente fria traz chuva para diversas regiões de Minas nesta terça (09) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Uma frente fria que avança sobre o centro-sul do país pode provocar chuvas em Belo Horizonte nesta terça-feira (9/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o dia será de céu claro a parcialmente nublado e chuvas isoladas na capital e região metropolitana à tarde e à noite.









A temperatura mínima em BH foi de 14,8°C, registrada na estação Cercadinho, na região Oeste, e a máxima pode chegar a 28°C. Ao longo do dia, a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 40%.





No estado, o céu fica nublado no Triângulo Mineiro, Oeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata Mineira, com possibilidade de chuva. A temperatura mínima registrada em Minas Gerais foi de 7,2°C, em Águas Vermelhas, no Norte, e a máxima de 36°C é prevista no Noroeste e Norte do estado.