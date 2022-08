Mulher é espancada por ex-companheiro ao defender filho adolescente

Polícia segue em busca do suspeito de agredir a ex-companheira (foto: Maicon Costa)



Uma mulher de 31 anos foi espancada por seu ex-namorado ao tentar defender seu filho de 15 anos, no último sábado (6/8), no bairro Jardim das Oliveiras, em Itabira, na Região Central do estado.

Em depoimento, a vítima contou aos policiais que teve um relacionamento de cinco meses com o agressor, tendo terminado o namoro há cerca de dois meses, e que seu filho não aceitava a relação.

A PM foi acionada mas,quando chegou ao local, o homem já havia deixado a casa. Os militares fizeram buscas na região mas não encontraram o suspeito.

A vítima foi encaminhada para o pronto-socorro da cidade, com traumas no rosto e suspeita de fratura no nariz. Ela foi submetida a exames para apurar a gravidade dos ferimentos.

Feminicídio em Itabira Um caso de feminicídio chocou a cidade de Itabira no último mês de julho. No último dia 13/7 o corpo de Rayssa Aparecida Ferreira Araújo, de 18 anos, foi encontrado em uma estrada de terra próxima à rodovia MGC-120, no Bairro Praia, com ferimentos causados por pedradas nas mãos e cabeça.

O ex-companheiro de Rayssa, Francisco Gergley Gonçalves Bezerra, de 30 anos, confessou ter matado a jovem na frente da filha do casal, de apenas 3 anos, após uma discussão causada por ciúmes do homem após ler mensagens no celular da vítima.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, que quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos. Em casos de emergência, ligue 190.

O que é violência física?

Espancar Atirar objetos, sacudir e apertar os braços Estrangular ou sufocar Provocar lesões

O que é violência psicológica?

Ameaçar Constranger Humilhar Manipular Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes Vigilância constante Chantagear Ridicularizar Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting)

O que é violência sexual?

Estupro Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher

O que é violência patrimonial?

Controlar o dinheiro Deixar de pagar pensão Destruir documentos pessoais Privar de bens, valores ou recursos econômicos Causar danos propositais a objetos da mulher

O que é violência moral?