Incêndio atinge Parque Estadual da Serra do Rola Moça

Um incêndio atingiu o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (4/8). A ocorrência foi próxima à BR-040, no KM 538, sentido Nova Lima, perto do trevo do Bairro Olhos d’Água.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), foi necessário esperar por um ponto seguro de liberação da água para apagar o fogo, devido aos fios de alta tensão na área atingida.

Por ser uma área de vegetação, o local é de difícil acesso e, além dos brigadistas, é necessário empregar aeronaves para combater as chamas.

Alerta da Defesa Civil

Nesta quarta-feira, a Defesa Civil emitiu um alerta em relação à baixa umidade do ar em Belo Horizonte que dura até a próxima terça-feira (9/8). No período de seca, que dura oficialmente de maio a outubro no Brasil, o risco e a gravidade das queimadas aumentam.



Além das equipes terrestres, os bombeiros utilizaram nesta quinta, pela primeira vez, o Arcanjo 10, uma Air tractor PR-FNO. A aeronave tem a capacidade de armazenamento de 1900 litros de água e autonomia de três horas de vôo, permitindo maior eficácia no combate aos incêndios florestais.



Incêndio atingiu a Serra do Rola Moça perto do Bairro Olhos d'Água, em Belo Horizonte (foto: Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais/Divulgação)

Incêndios florestais são mais complicados por serem áreas preservadas, de altitude elevada e que demandam o apoio de helicópteros e aviões no transporte de combatentes, água e equipamentos.

Em 2021, os bombeiros militares atenderam mais de 24 mil ocorrências relacionadas a incêndios em vegetação no estado. Desse número, mais de 800 ocorrências foram atendidas em locais de difícil acesso, como parques e reservas ambientais.



De janeiro a julho deste ano, foram 9.439 registros de incêndios desse tipo.

Setembro foi o mês recorde em 2021, quando houve mais de 5 mil focos de incêndio em 30 dias, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em um único dia daquele mês, 20 unidades de conservação – áreas naturais passíveis de proteção por características especiais – tiveram ocorrências de incêndios graves em Minas Gerais.

Reforço de aeronaves foi necessário para combater chamas que se espalham rapidamente (foto: Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais/Divulgação)

Seca e aumento de incêndios

Com a umidade do ar baixa, temperaturas mais altas e ventos fortes, as chamas se espalham mais facilmente, principalmente em áreas de mata fechada como parques e reservas ambientais, como é o caso do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, que faz parte da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço.

Os incêndios têm efeitos nocivos para o ambiente, a biodiversidade e a saúde humana. A fumaça que paira no ar após incêndios causa problemas respiratórios; animais morrem no fogo (muitas vezes espécies protegidas, em áreas de preservação) ou são expulsos de seus habitats.



A perda de vegetação faz com que matas e áreas verdes diminuam a capacidade de infiltrar a água e reabastecer os lençóis freáticos, o que contribui para a seca dos rios que alimentam o sistema hidrico do estado.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata