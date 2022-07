Adolescentes apreendidas confessam vandalismo em cemitério de Minas

Uma das sepulturas danificadas em cemitério de Presidente Olegário (foto: Reprodução/Redes sociais)

Dezenove túmulos vandalizados

Três adolescentes, com idades de 13 e 14 anos, foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) por causa do vandalismo no Cemitério Municipal Terra Santa, em Presidente Olegário, no Noroeste de Minas.A PM chegou até as adolescentes por meio de uma testemunha, que afirmou terem visto algumas garotas, no sábado (23/7) saindo de uma mata perto do cemitério da cidade.Com essas informações e outros rastreamentos, os militares identificaram as garotas, sendo duas de 13 anos e uma de 14 anos. Elas confessaram terem invadido e destruído as peças.Elas disseram que não havia um motivo específico para o ato. Contaram apenas que se reuniram na casa de uma delas e decidiram ir ao cemitério para danificar os túmulos.Apenas na segunda-feira (25/7) o crime foi descoberto. Quando o local foi aberto, os servidores do Município encontraram imagens e sepulturas danificadas.Os trabalhadores identificaram danos em 19 túmulos, entre obras de arte e imagens quebradas e flores despedaçadas. Por outro lado, não houve violação às sepulturas, nem exposição a caixões ou corpos.