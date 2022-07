Cidade do Sul de Minas começa racionamento de água

Reservatórios estão no limite, segundo o departamento (foto: Arquivo/Terra do Mandu) A seca está castigando cidades do Sul de Minas neste período de inverno. Com isso, alguns municípios já começam a tomar medidas para evitar a falta de água. É o caso de Ouro Fino, que iniciou neste fim de semana um racionamento em toda a cidade, uma vez que os reservatórios estão no limite.

O comunicado foi feito pelo Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto (DMAAE) no sábado (23/7), por meio das redes sociais. De acordo com o departamento, o racionamento será por tempo indeterminado e nos sete dias da semana, das 8h às 16h.

Vale destacar que o aviso já havia sido publicado na última semana, quando o DMAAE informou que poderia haver o racionamento, uma vez que os reservatórios da cidade estavam no limite.

“Pedimos encarecidamente à população que não desperdice água e use com moderação e consciência. Com a escassez de chuvas, os reservatórios não conseguiram manter a capacidade e a vazão total, o que pode tornar necessária uma medida de racionamento, até que se recupere o nível dos reservatórios”, comentou o diretor do DMAAE, Edson Batista Gomes.

Além disso, o Departamento de Água está trabalhando na construção de uma nova barragem de concreto armado no Bairro do Gargatá, o que aumentará a capacidade de armazenamento de água bruta.

“Importante informar que a última captação construída em Ouro Fino foi no ano de 1986, portanto nossa gestão está construindo agora o que deveria ter sido feito em várias gestões passadas”, explicou o diretor.

Chuvas nesta semana



A chuva deve retornar nesta semana ao Sul de Minas. Uma frente fria que chega ao Sul do país deve trazer chuvas para a região apenas na sexta-feira (29/7), segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE).

Os próximos dias seguem com temperaturas acima da média para o inverno e tempo seco. Isso acontece por conta do bloqueio atmosférico que atua sobre a região Sudeste do país, desde o início de julho. Por isso, a probabilidade de chuva é de apenas 5% para o Sul de Minas até a próxima quinta-feira (28/7).

A probabilidade de chover na região na próxima sexta-feira (30/7) é de 90%, apontou o Inpe. Mas a chuva não reduz as temperaturas. Assim, a mínima deverá ser de 11ºC e a máxima de 29ºC em cidades da região.

Iago Almeida / Especial ao EM