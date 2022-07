Polícia Civil investiga homem suspeito de estuprar uma cadela

Denúncia causou espanto e revolta de moradores da pequena cidade da Região Central de Minas (foto: Reprodução/ Facebook Prefeitura Santana de Pirapama) A Polícia Civil (PCMG) investiga um homem suspeito de zoofilia, em Santana de Pirapama, na Região Central de Minas Gerais. Ele teria estuprado uma cadela e filmado o ato.

A corporação informou que o suspeito também teria realizado uma videochamada para uma mulher durante o estupro.

A prática de realizar sexo com animais é conhecida como zoofilia. Crime em alguns países, no Brasil não há tipificação do delito: um projeto de lei de 2017 corre na Câmara dos Deputados para alterar o artigo 164 do Código Penal.

Mas apesar de não ter lei designada para o ato, o praticante pode ser enquadrado neste mesmo artigo por causar maus-tratos a um animal.