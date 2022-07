Hospital Júlia Kubitschek: setor de pneumologia tem atendimento reduzido

Com a reabertura do Pronto Atendimento (PA) do Hospital Júlia Kubitschek (HJK), na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, outro setor da unidade de saúde pode ter o serviço prejudicado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Com a reabertura do Pronto Atendimento (PA) do Hospital Júlia Kubitschek (HJK), na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, outro setor da unidade de saúde pode ter o serviço prejudicado. É o que aponta uma denúncia do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde/MG).Por causa de um remanejamento de médicos, já noticiado , os atendimentos no ambulatório de pneumologia devem cair pela metade, com suspensão temporária de primeiras consultas a partir desta quarta-feira (20/07).









“Uma trabalhadora no setor desceu aqui preocupada porque eles estão recebendo essa ordem”, concluiu.





Janicélia Rodrigues é a técnica de enfermagem lotada no ambulatório de pneumologia do hospital. Conforme disse ao Estado de Minas, médicos pneumologistas teriam que reduzir a carga horária no setor para atendimento na unidade de emergência. Ela recebeu, inclusive, um ofício atribuído à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) que afirma a necessidade de remanejamento para cumprimento da demanda.





“Eles vão reduzir o serviço, sendo que o Júlia é referência em várias doenças raras relacionadas ao pulmão, como a fibrose cística. Então o número de atendimentos vai diminuir pela metade, além da suspensão das primeiras consultas”, avaliou, afirmando que a situação tem impactado pacientes, inclusive do interior, que estavam com atendimento marcado há mais de 15 dias.





“Essas primeiras consultas são encaminhadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) por um sistema de regulação, quando as pessoas procuram os postos por um especialistas e são encaminhadas para o Júlia. Mas o documento que confirma o serviço é enviado entre 15 a 20 dias antes”, concluiu.

Remanejamento teria sido necessário

Diretor do Julia Kubitschek afirma que o hospital suspendeu apenas as primeiras consultas, ou seja, pacientes novos que foram encaminhados pelo município para a unidade (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

Segundo o diretor do Júlia Kubitschek, Samar Musse Dib, a unidade precisou remanejar médicos do ambulatório de pneumologia para a abertura da unidade de emergência, que estava fechada há dois anos. "Diante do momento e da necessidade de reabertura do pronto-atendimento foi necessário fazer o remanejamento de profissionais de outras áreas. Com isso, houve a necessidade de diminuição de algumas consultas", explica.





Ele afirma que o hospital suspendeu apenas as primeiras consultas, ou seja, pacientes novos que foram encaminhados pelo município para a unidade. "As demais consultas iremos fazer um ajuste. Vai ter uma diminuição, mas nós vamos continuar o atendimento daqueles que já são regulares aqui. Pode ser que aumente um pouco o tempo entre as consultas", disse.





A unidade, porém, não tem previsão para retomar os atendimentos de primeiras consultas. "Estamos vendo o cenário que a gente consegue, mas não consigo dar uma data exata", conclui o diretor do hospital.

Em nota, a Fhemig reafirmou que o remanejamento foi necessário para completar a escala para o retorno do atendimento e que, com isso, foi preciso suprimir “temporariamente as primeiras consultas do ambulatório oferecidas pelo HJK”. A fundação afirma, ainda, que os pacientes que já fazem acompanhamento continuarão o tratamento na unidade.





“A expectativa é ampliar, em breve, o número de médicos para ofertar o pronto atendimento sem necessidade de remanejamento”, concluiu.

Cenário preocupa pacientes

Geralda Maria da Silva está preocupada com o fechamento do ambulatório, já que sua tia, de 89 anos, tem consulta marcada para o dia 27 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

A técnica em radiologia e enfermagem, Geralda Maria da Silva, 63, está preocupada com o fechamento do ambulatório, já que sua tia, de 89, tem consulta marcada para o dia 27. "Me avisaram que para abrir o pronto-socorro vai ter que fechar a pneumologista. Nunca vi isso. Vai resolver um problema e arrumar outro", declarou.





Segundo Geralda, a tia faz tratamento na unidade há mais de 20 anos. "Ela é asmática, tem vários problemas respiratórios. Tem consulta agendada sempre de 6 em 6 meses. Fiquei sabendo em cima da hora, agora estou preocupada", disse.



Reabertura

Fechado desde 2020, o Pronto Atendimento (PA) do Hospital Júlia Kubitschek (HJK) foi reaberto nesta quarta . No início da pandemia, a unidade interrompeu o serviço para que leitos fossem direcionados ao atendimento de pacientes com COVID-19, ficando 100% voltado ao enfrentamento da doença durante o período.





De acordo com a Fhemig, o processo de retomada da unidade de emergência do hospital tem sido gradativo e planejado. Em maio deste ano, houve abertura de 30 leitos de enfermaria “para atendimento de retaguarda”.





Em nota enviada nessa terça (19/07), a fundação disse ainda que o atendimento seria retomado em um processo de readaptação de equipes e da rotina assistencial. Desde janeiro, foram abertos 12 editais para o complexo de especialidades, do qual o HJK faz parte. Desta forma, foram contratados 16 médicos com carga horária de 12 horas semanais.