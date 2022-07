Festa une culinária de Minas com sabores franceses em BH

A Praça da Liberdade, Região Centro-Sul da capital, foi tomada pelas cores azul, vermelha e branca da bandeira francesa. Centenas de pessoas se dirigiram ao espaço público no final da manhã deste sábado (16/7) para participar da 21ª edição da Festa Francesa em Belo Horizonte. O evento reúne chefes que elaboram pratos inspirados na culinária do país europeu, alguns com toques e ingredientes que agradam oo paladar dos mineiros.

A comida francesa com toque do sabor mineiro

Os visitantes puderam desfrutar também dos autênticos pratos típicos e os melhores vinhos, queijos e pães de uma das cozinhas mais apreciadas em todo o mundo. Não são cobrados ingressos, bastava que os participantes levassem um quilo de comida não perecível para ter a entrada liberada. Alguns ambulantes ofereciam produtos para quem esqueceu de trazer de casa ou comprar no caminho. Porém houve controle de fluxo de visitantes para evitar grandes aglomerações.

A data nacional é comemorada em várias partes do mundo. Jackson Cabral e Cidinha Lamounier, participam com uma barraca de comida há quatro anos. Em 2022, arroz de porco com legumes (riz au porc des légume)."Trocamos o pato do prato original pelo porco. E temos também um sanduíche com carne desfiada com alguns molhos franceses e mineiros para adaptar ao paladar mineiro", explica Cidinha.

A dupla fez vários cursos em Paris e a cada ano apresenta um novo prato baseado com arroz. "mudando os temperos. Somos professores e eu sou coordenador do curso de Gastronomia", explica Jackson. Durante o evento eles contam com a participação de seus alunos.

"O público mineiro recebe bem, porque unimos técnica, ingredientes franceses, mas com o toque mineiro. Carne suína, couve, torresmo, ovos", explica o casal.

Carlos Alberto de Oliveira, 60 anos, bombeiro militar, veio pela primeira vez. "Acabamos de chegar e o ambiente é muito bacana, estamos vendo o que iremos degustar primeiro. Alguns pratos impressionaram'. Carlos estava acompanhado da esposa. Ambos são de Belo Horizonte, mas moram em Três Corações e, pela primeira vez, visitavam o evento.

A esposa de Carlos, Aislane Vieira Barbosa, 49 anos, professora, disse que a "primeira impressão foi muito boa. Trazer a cultura de outro país, pratos típicos e muitos vinhos."

A carioca Joana disse que estava se sentindo em Paris (foto: Leandro Coury/EM-DA Press-MG)

Joana Angélica Álvaro Martin, 60 anos, caixa estoquista, nascida no Rio de Janeiro, mora há um ano em BH. Também visitou a festa francesa pela primeira vez. "Nossa, é super gostosa, parece que estamos na França, passa clima de naturalidade, união." Degustando frios e pães, ela acompanhava a neta Sofia, de 9 meses.

A festa teve degustações e shows com música francesa para todos os gostos.