Férias de julho tem opções variadas para curtir a folga em BH

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

De graça

Rua de lazer - BH em Férias

Achar programa para curtir as férias em Belo Horizonte não é difícil. Complicado é escolher entre tantas opções. As férias de julho são consideradas o momento ideal para que o belo-horizontino “turiste” em sua própria cidade. A reportagem do Estado de Minas preparou este guia com várias indicações de lazer para toda a família. Há atrações gratuitas e para todos os bolsos e gostos.

O projeto Rua de lazer é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e conta com cama elástica, brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, pintura facial, oficina de circo, jogos de tabuleiro, ping-pong, totó e slackline.

16/7 - Das 9h às 16h

Parque Ecológico da Pampulha

Av. Otacílio Negrão de Lima, nº 6061 (Marco Zero), e nº 7111 (Toca da Raposa) - Pampulha.

Parque Jacques Cousteau

Rua Augusto José dos Santos, 366, Bairro Betânia.

21/7 - Das 9h às 16h

Parque Primeiro de Maio

Rua Joana D’Arc, 190 – Primeiro de Maio

21/7 - Das 9h às 16h

Parque Jardim Leblon

Rua Salto da Divisa, 99, Bairro Leblon.

22/7 - Das 9h às 16h

Parque Estrela Dalva

Av. Costa do Marfim, 400,

Bairro Estrela Dalva.

Parque das Mangabeiras

Av. José do Patrocínio Pontes, 580, Bairro Mangabeiras

23/7 - Das 9h às 16h

Parque Fazenda Lagoa do Nado

Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904 – Itapoã

28/07 - Das 9h às 16h

Parque Nossa Senhora da Piedade

Rua Rubens de Souza Pimentel, 750, Bairro Aarão Reis.

Parque Vencesli Firmino da Silva

Rua dos Agrônomos, 285,

Bairro Alípio de Melo

29 e 30/07 - Das 9h às 16h

Parque Roberto Burle Marx

Av. Ximango, 809 – Flávio Marques Lisboa

Parque Renato Azeredo

Av. José Cleto, s/nº (entre os nº 152 e 300), Bairro Palmares

Feira de trocas

na pracinha

Esse projeto busca incentivar a sociabilidade das crianças e é um convite para que elas troquem brinquedos e livros entre si e curtam um piquenique no parque com contação de histórias e brincadeiras tradicionais. Promovida pelo projeto Na Pracinha, com apoio da Prefeitura de Belo Horizonte.

16/07, das 9h30 às 11h30

Parque Cássia Eller

Av. Presidente Tancredo Neves, 2.010 – Jardim Paquetá

Academia

do skate

Essa opção é mais radical, para as famílias que queiram curtir uma aventura. Aulas gratuitas de iniciação ao skate para todas as idades. Os participantes vão treinar em uma mini-rampa de madeira itinerante e contarão com todos os materiais de segurança e skates, além de equipe de instrutores.

De terça a sexta, das 13h às 17h;

Sábados, das 9h às 17h

Domingos e feriados, das 11h às 17h

Parque Nossa Senhora da Piedade

Rua Rubens de Souza Pimentel, 750, bairro Aarão Reis.

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 29/7/21)

Bate-papo com Gabi Mazetto

Gabi Mazetto, atleta da Seleção Brasileira Feminina de Skate, participará de um bate-papo no Parque com os visitantes e alunos da Academia de Skate sobre sua trajetória no skate. Haverá sessão de autógrafos e fotos com os participantes.

23/7, a partir das 13h

Parque Nossa Senhora da Piedade

Rua Rubens de Souza Pimentel, 750, bairro Aarão Reis

(foto: Paulo Lacerda/Divulgação - 1/4/12)

Série Concertos

no parque

Os concertos no parque são promovidos pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e Fundação Clóvis Salgado, o concerto aproxima a população da música erudita. Uma boa opção para toda a família curtir o domingo. Fica próximo à Feira da Afonso Pena, muito frequentada por quem participa dos concertos.

24/07, das 10h às 12h

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Av. Afonso Pena, 1.377 – Centro

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 24/2/22)

Cine Santa Tereza

De quarta-feira a domingo (16h às 21h), o Cine Santa Tereza irá contar com programação variada de filmes para toda a família. Os ingressos podem ser retirados pelo site ou pela bilheteria do cinema presencialmente.

Os filmes da programação contam com temáticas bem diversas, que atendem do público infantil ao adulto.

Horário de visitação

De quarta-feira a domingo, das 16h às 19h30

Horário das sessões

16h30 e 19h

Endereço

Rua Estrela do Sul, 89 - Santa Tereza

(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 6/1/21)

Memorial Vale - “Férias Divertidas”

O Memorial Vale preparou para as férias de julho o evento “Férias Divertidas”, que ocorre do dia 14 a 31 de julho. Nesta edição, o memorial ofertará oito oficinas que trabalham a criatividade, o trabalho manual, a literatura, os gêneros e ritmos musicais, a dança, o movimento corporal, as artes cênicas, a construção de brinquedos, produção de sabão vegano e estamparia em tecido.

Para participar, as inscrições devem ser feitas pelo telefone (31) 3343-7317, as vagas são limitadas. Haverá 15 minutos de tolerância para a chegada do participante. Após esse tempo, a vaga será liberada para outros interessados já presentes no local. No caso de menores de 16 anos, os responsáveis devem permanecer no espaço durante todo o período da oficina.

Local

Instituto Cultural Vale - Praça da Liberdadenº 640, esquina com Rua Gonçalves Dias, Savassi

Funcionamento

Terça, quarta, sexta e sábado: das 10h às 17h30, com permanência até as 18h.

Quinta, das 10h às 21h30, com permanência até as 22h.

Domingo, das 10h às 15h30, com permanência até as 16h.

Confira as oficinas:

OFICINA DE TECELAGEM MANUAL

Sinopse

Utilizando um pequeno tear manual, realizaremos uma peça têxtil combinando fios e lãs de cores e texturas diversas. Também faremos um percurso entre as tramas e urdiduras da tradição da tecelagem manual em Minas Gerais. Pessoas iniciantes e avançadas em tecelagem são bem-vindas a partilhar essa vivência na qual trabalharemos a coordenação motora fina e a observação dos pequenos detalhes que esta técnica nos proporciona.

Proponentes

Nancy Mora, Gabriela Brasileiro, Liliane Moreira e Maryslãne Freitas

Faixa etária

A partir de 13 anos

Datas

19/07/22 (Turma 1) e 20/07/22 (Turma 2)

Horário

13h30 às 16h30

OFICINA MINILIVRO ILUSTRADO – CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Sinopse

A partir dos poemas Brincar na Rua e Brejo, de Carlos Drummond de Andrade, vamos fazer um livro ilustrado que também se transforma em um pôster.

Proponente

Val Armanelli

Faixa etária

7 a 12 anos

Data

21/07/22

Horário

14h às 14h50 (Turma 1) 15h às 15h50 (Turma 2)



OFICINA RITMOLOGIA EM CURSO





Sinopse

Do Jequitinhonha a Amazônia, de BH para a África, do expresso do Oriente para a Europa e por fim os sons do espaço sideral. Nós estamos sempre em curso, movimento, ritmo, não existe silêncio entre nós, seres vivos. Esta oficina será uma vivência percussiva ministrada pelo ritmista, doutor em Educação pela UFMG, Bodô Alcântara. Os ritmos serão extraídos de cada participante e poderá ser uma ciranda, um funk, um samba, etc. A proposta é não fixar em um gênero musical, mas na oralidade de cada corpo e memória presente.





Proponente

Bodô





Faixa etária

A partir de 12 anos





Datas

22/07/22 (Turma 1) e 23/07/22 (Turma 2)





Horários

22/07/22 (Turma 1) – das 14h às 16h 23/07/22 (Turma 2) – das 10h30 às 12h30





OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS TÊXTEIS





Sinopse

Por meio de uma didática lúdica e funcional, Ananda Sette propõe às crianças a construção de brinquedos, manuseando, cortando, costurando e amarrando materiais têxteis como tecido, linha, agulha, barbante, enchimento, entre outros





Proponente

Ananda Sette





Faixa etária

5 a 11 anos





Datas

24/07/22 (Turma 1) e 31/07/22 (Turma 2)





Horário

10h30 às 12h30





OFICINA TEATRO PARA SENTIR





Sinopse

Estímulos aos “sentidos corporais” por meio de jogos e exercícios teatrais catalogados pelo teatrólogo Augusto Boal. Tendo como intuito desmecanizar o corpo que tanto enrijeceu durante os anos de pandemia, por meio de movimentos que tragam consciência corporal e espacial.





Proponentes

Angelo Dias e Lyon Goulart





Faixa etária

a partir de 18 anos





Datas

26/07/22 e 27/07/22





Turma única





Horário

13h30 às 16h





OFICINA INTRODUÇÃO A SABOARIA NATURAL E VEGANA





Sinopse

A prática de fazer sabão a partir da saponificação de óleos e gorduras é muito antiga e talvez um dos passos mais importantes para a limpeza e higiene. Com o passar do tempo esse produto foi se aprimorando e além de conferir limpeza, sua manipulação química permitiu-nos hidratação, esfoliação, revitalização da pele e nutrição. Nessa oficina, procuramos construir um sabonete do zero, pelo método cold process, a partir de óleos vegetais, com todo o passo a passo e ensinar como elaborar e manipular suas próprias receitas, podendo inclusive comercializar esses produtos cuja procura só tem aumentado, por serem sustentáveis, sem sacrifício animal, hipoalergênicos e atóxicos.





Proponente

Tatiana Neves





Faixa etária

A partir de 15 anos





Datas

28/07/22 e 29/07/22





Turma única





Horário

14h às 16h









OFICINA VESTINDO BH





Sinopse

A oficina tem como objetivo estampar camisas e tecidos, tendo como base de inspiração frases e desenhos ícones da cidade de Belo Horizonte e a relação desses com a infância. Assim, os participantes encontram entre as matrizes de desenho um “pirulito” da praça sete estilizado, capivaras divertidas, frases que trazem memórias e elementos sobre vivência na capital mineira, entre outros.





Proponente

Julia Mendes





Faixa etária

A partir de 4 anos





Data

30/07/22





Horários

10h30 às 11h (Turma 1) / 11h às 11h30 (Turma 2) / 11h30 às 12h (Turma 3) / 12h às 12h30 (Turma 4)





OBS: cada participante deverá trazer uma camisa para ser estilizada.





Pagos

Museu dos brinquedos





Com o objetivo de trabalhar a diversidade e a inclusão, para as férias de julho o Museu dos Brinquedos pensou em uma exposição de bonecas Barbie, com diferentes corpos e representações sociais. A exposição ficará aberta de 18 a 30 de julho - além das exposições cotidianas do museu.

A exposição “DESIGUAIS - Seres únicos e diversos” trará mais de 400 bonecos e bonecas fora do padrão, e diferentes cores, etnias, corpos, idades, culturas e gêneros, propondo uma reflexão sobre diversidade e representatividade.





Local

Avenida Afonso Pena, 2564, Funcionários





Data

18 a 30 de julho de 2022, de segunda a sábado





Horário de funcionamento

Manhã (das 10h às 12h) e tarde (das 14h às 17h)

Entrada

R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)





Informações

(31) 3261 3992/ 97170 1480

Parque Guanabara





Amado por todos, o Parque Guanabara reserva muita diversão durante as férias de julho. Os “exterminadores da tristeza” estão com uma promoção de troca de moedas, em que a cada R$ 100 em moedas apresentados na Central de Atendimento, serão trocados por notas no valor equivalente e ainda receberá um cupom de R$ 20 em bônus para aproveitar os brinquedos.





Funcionamento

Dias 19, 20, 26 e 27/07: aberto das 14h às 22h.

Quinta e Sexta : aberto das 14h às 22h.

Sábado : aberto das 13h às 22h.

Domingo e feriados : aberto das 11h às 21h.





Preços

Os brinquedos variam entre R$ 5,25 e R$ 9,75. Nos fins de semana e feriados, ingresso de R$ 3 por pessoa.

Gratuidade para pessoas com necessidades especiais, acima de 60 anos e pessoas abaixo de 1,50m.

Não é necessário agendamento prévio.

Mercado Central





Além de todas as lojas com quitutes e produtos tipicamente mineiros, durante as férias de julho, o Mercado Central de Belo Horizonte oferece Aulas da Cozinha Escola, uma parceria com Itambé, Senac e Rádio Itatiaia. As inscrições são feitas pelo Sympla, de forma gratuita. As oficinas acontecem às terças-feiras, às 14h.





Funcionamento

Segunda a Sábado : 8h às 18h

Domingos e Feriados: 8h às 13h





Endereço

Av. Augusto de Lima, 744, Centro

Zoológico, Jardim Botânico e Aquário





Um dos destinos mais procurados, o circuito Zoobotânico composto pelo Zoológico, Jardim Botânico e Aquário estará aberto durante as férias de julho normalmente. O Zoológico de BH possui aproximadamente 3 mil animais de mais de 250 espécies entre répteis, aves, anfíbios e mamíferos. O borboletário e o aquário do Rio São Francisco são equipamentos que também podem ser visitados durante o passeio ao Zoológico.

Para conferir todas as atrações e animais, a programação vai de terça-feira a domingo e feriados, e não é mais necessário agendamento prévio. É importante ressaltar que famílias que desejarem entrar com o veículo, deverão pagar uma taxa.





Ingressos

Para o Zoológico: R$ 5,85 (terça a sexta-feira), R$ 7,30 (sábado) e R$ 11,80 (domingo e feriado ).

Aquário: R$ 8,80 todos os dias.





Endereço

Portaria I - Pampulha Av. Otacílio Negrão de Lima, 8.000.

Linhas: 3302(A,B,D), diariamente. 30, 64, 535, 607, 639 e 8550 apenas domingos e feriados.

Portaria II - Serrano Av. Antônio Francisco Lisboa, 2600. Linhas: 4403A, 2810, 2820.

Portaria Aquário - Av. Antônio Francisco Lisboa, 450. Aberta apenas nos dias de visita noturna.

CCBB BH - Triologia de Espetáculos “Viagens Extraordinárias”





O Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte (CCBB-BH) recebe a triologia do espetáculo “Viagens Extraordinárias”, que a premiada Companhia Solas de Vento, de São Paulo, irá apresentar a primeira vez em BH. As apresentações começam dia 15 de julho e vão até 8 de agosto, sempre às sextas e segundas, às 19h, e aos sábados e domingos, às 16h.

Conheça os três espetáculos da triologia:





“A Volta ao Mundo em 80 Dias”, com sessões de 15 a 25 de julho.

LIVRE (indicado para crianças a partir de 4 anos)





“Viagem ao Centro da Terra”, de 29 de julho a 1 de agosto.

LIVRE (indicado para crianças a partir de 5 anos)





“20.000 léguas submarinas”, de 5 a 8 de agosto.

LIVRE (indicado para crianças a partir de 7 anos)





Vale ressaltar que as apresentações nos dias 23, 30 de julho e 6 de agosto terão intérprete de libras.





Ingressos

R$ 30 (inteira) pelo site ou na bilheteria física do CCBB-BH





Endereço

Praça da Liberdade, 450 - Funcionários

Museu de Ciências Naturais da PUC Minas





O Museu de Ciências Naturais é uma ótima opção para aliar diversão ao conhecimento. No museu, os visitantes podem conferir de perto esqueletos de dinossauros sul-americanos e de espécies de animais que não existem no Brasil, como elefantes africanos e rinocerontes.

Além disso, há também o Jardim de Borboletas, na parte externa. O serviço de visita é guiado. Para realizar visitas, é necessário ligar.





Localização

Rua Dom José Gaspar, 290 - Coração Eucarístico





Funcionamento

De terça-feira a sábado, das 9h às 17h.





Telefone

(31) 3319-4152





Ingressos

Crianças de 0 a 4 anos não pagam, de 6 a 12 anos pagam R$ 6 e maiores de 12 anos pagam R$ 12.





Telefone

(31) 3431-9400