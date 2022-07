Três pessoas são presas por matar e queimar vítima em Estrela do Sul

Trio detido foi levado para o presídio de Araguari (foto: Reprodução/Google Street View)



Três pessoas foram presas em Estrela do Sul pela Polícia Civil por conta de uma assassinato registrado em janeiro deste ano. A vítima era genro do mentor do crime, segundo as investigações. Os três vão responder pelo homicídio, pela ocultação do cadáver, por furto, por apropriação indébita e por receptação.

Três pessoas foram presas em Estrela do Sul pela Polícia Civil por conta de uma assassinato registrado em janeiro deste ano. A vítima era genro do mentor do crime, segundo as investigações. Os três vão responder pelo homicídio, pela ocultação do cadáver, por furto, por apropriação indébita e por receptação.

Os restos mortais de José Bezerra foram encontrados no dia 13 de janeiro. Durante as investigações, a polícia suspeitou do pai da adolescente, da esposa dele e de um colega de serviço da vítima. De acordo com o delegado, após assassinar a vítima e ocultar o cadáver, o pai da menor e o comparsa ainda queimaram o cadáver.

Dinheiro e outros pertences da vítima foram furtados após o assassinato. Eles serviram para presentear a esposa do assassino apontado pela polícia. A mulher ganhou um aparelho celular e um televisor.

Interrogados, inicialmente, eles negaram o crime, mas depois o pai da jovem confessou. Eles foram presos preventivamente e levados ao Presídio Irmãos Naves, em Araguari.

O inquérito policial que apura o caso foi encerrado e remetido ao Poder Judiciário de Estrela do Sul.