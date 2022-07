Suspeito de matar a namorada na frente da filha é preso em Itabira

Foi preso, na madrugada desta quinta-feira (14/7), Francisco Gergley Gonçalves Bezerra, de 30 anos, suspeito de ter matado a ex-companheira, de 18 anos, na frente da filha do casal, de apenas 3 anos, em Itabira, Região Central de Minas Gerais. O corpo da jovem foi encontrado ontem (13/7), em uma estrada de terra próxima à rodovia MGC-120, no Bairro Praia, com ferimentos causados por pedradas nas mãos e cabeça

Francisco confessou o crime e afirmou ter batido na jovem com pedradas na cabeça e depois ter passado o carro em cima dela. De acordo com o homem, a motivação do crime teria sido ciúmes.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Bezerra foi preso após um familiar do suspeito ligar para os militares dizendo que ele havia chegado em casa e iria se entregar.

O caso

O corpo de Rayssa Aparecida Ferreira Araújo, de 18 anos, foi encontrado na manhã da quarta-feira (13/7), em uma estrada de terra próxima à rodovia MGC-120, no Bairro Praia, em Itabira, na Região Central de Minas Gerais, com ferimentos nas mãos e cabeça.

De acordo com familiares de Raissa, a jovem havia saído na noite de terça-feira (12/7), juntamente com o suspeito, para levar a filha do casal, de 3 anos, ao pronto-atendimento do Hospital Municipal de Itabira, pois a criança estaria passando mal.

Por volta das 23h, Rayssa chegou a falar com os avós da criança, tranquilizando-os dizendo que sua filha estava bem e que aguardava os exames da criança.

Horas depois, já na madrugada do dia 14, o irmão de Francisco notou uma movimentação estranha em sua casa, pois o homem chegou em casa com a sobrinha, no carro da mãe deles, deixou a criança em casa, e saiu de moto. O carro estaria com seu interior e frente sujos de terra.

O homem achou a situação estranha e entrou em contato com familiares da Rayssa. Sem conseguir falar com a vítima, os familiares ligaram para a polícia, dizendo que a jovem havia desaparecido desde que saiu para levar sua filha ao hospital.

Assassinato na frente da criança

Levada para a casa da avó materna por uma tia, irmã da vítima, a menina de 3 anos contou que o pai havia agredido a mãe e a deixado em um lugar escuro. De posse das informações, a polícia começou a fazer buscas na região. Em seguida, os militares receberam denúncia de um corpo abandonado em uma estrada de terra. O pai de Rayssa esteve no local e reconheceu que o corpo encontrado se tratava da jovem.

Segundo testemunhas, o casal havia se desentendido no posto de atendimento pois o homem teria se irritado ao ver mensagens no celular da vítima. Eles ficaram juntos por quatro anos e estavam separados havia 15 dias.

A discussão continuou dentro do carro e o homem então guiou o veículo para um lugar ermo, onde as agressões iniciaram. Já fora do veículo, Francisco teria começado a enforcar a vítima, antes de pegar uma pedra e desferir golpes contra o rosto da garota. Ele ainda passou com o carro sobre Rayssa, antes de deixar o local.

Tentativa de homicídio em 2016

Segundo informações, essa não é a primeira vez que Francisco Bezerra se envolve num caso do tipo. Em 2016, ele teria tentado matar uma outra ex-companheira com facadas. A mulher foi socorrida por policiais militares e sobreviveu ao ataque.

Após passar por avaliação médica no Pronto Socorro municipal, o suspeito foi entregue ao delegado plantonista e encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da justiça. Agora, o homem poderá ser indiciado por feminicídio, que tem pena prevista de 15 a 30 anos de prisão.

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

O que diz a Lei do Feminicídio?

Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI

"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.