Barracão de madeira pega fogo debaixo de viaduto do Anel Rodoviário

Quatro barracões foram atingidos pelo fogo (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Quatro barracões pegaram fogo na noite dessa quarta-feira (13/07) no Bairro Andiroba, Região Nordeste de Belo Horizonte. As casas ficavam debaixo do viaduto do Anel Rodoviário, ao lado da Estação São Gabriel.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os barracões foram consumidos pelas chamas. Duas equipes dos militares foram ao local para controlar o incêndio e utilizaram cerca de 6 mil litros de água para apagar o fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e ainda não há informações sobre como o incêndio teria começado. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e fazer o encaminhamento para que haja as investigações necessárias.