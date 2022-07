Homem preso com cocaína na cueca tinha 500 pinos da droga em cofre

Apesar do flagrante, homem afirmou que as drogas eram de uma terceira pessoa

Autorizados pelo homem, os policiais entraram na casa e começaram buscas. No armário da cozinha, foram encontrados três sacos com pinos de cocaína vazios. No quarto, os militares encontraram um fundo falso no guarda-roupas. No vão, havia um cofre que, depois de aberto, revelou 508 pinos de cocaína, prontos para serem vendidos.

De acordo com o suspeito, as drogas encontradas não eram suas e que as guardava para uma terceira pessoa, não identificada por ele. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que vai abrir investigação.