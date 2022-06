Subsídio do transporte público: PL deve chegar hoje ao prefeito de BH

Com subsídio, oferta de viagens deve aumentar em BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O Projeto de Lei 336/2022 que prevê o subsídio de R$ 243,4 milhões para o transporte coletivo de Belo Horizonte deve chegar nesta quarta-feira (29/6) ao gabinete do prefeito Fuad Noman (PSD). A expectativa é que a lei seja sancionada e publicada no Diário Oficial do Município até amanhã.