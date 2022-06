Vila Maria: mães pedem proteção às crianças em meio a risco de despejo

"A gente espera que nos ajudem a suspender o despejo, porque na situação em que estamos, ameaçados, não estou nem conseguindo dormir à noite. Não sei para onde ir com as minhas crianças [caso ocorra o despejo]", afirmou Ana Flávia, moradora da ocupação e mãe de duas crianças. (foto: Samuel Costa)

As mães da ocupação Vila Maria realizaram na tarde desta segunda-feira (27) uma manifestação em frente ao Juizado da Infância e da Juventude e à 23ª Promotoria da Infância e Juventude. As moradoras pedem que os órgãos públicos intervenham na defesa dos menores de idade que vivem na ocupação antes que a reintegração de posse à Prefeitura de Belo Horizonte seja executada pela Polícia Militar. As mães da ocupação Vila Maria realizaram na tarde desta segunda-feira (27) uma manifestação em frente ao Juizado da Infância e da Juventude e à 23ª Promotoria da Infância e Juventude. As moradoras pedem que os órgãos públicos intervenham na defesa dos menores de idade que vivem na ocupação antes que a reintegração de posse à Prefeitura de Belo Horizonte seja executada pela Polícia Militar.

As famílias que residem na Vila Maria, na Região Oeste de Belo Horizonte, estão ameaçadas de despejo desde 20 de junho, quando foi emitida uma ordem judicial de reintegração de posse. Desde então, a comunidade tem passado momentos de aflição com a chance de a PM cumprir a decisão a qualquer momento.





Ana Flávia Carvalho, trabalhadora de uma padaria, mora na ocupação há 7 meses com seus filhos, Theo Henrique, de 2 meses, e Ana Júlia, de 2 anos (foto: Samuel Costa)

“A gente espera que nos ajudem a suspender o despejo, porque na situação em que estamos, ameaçados, não estou nem conseguindo dormir à noite. Não sei para onde ir com as minhas crianças [caso ocorra o despejo]”, afirmou.

A moradora da Vila Maria disse que não conseguiu creche para as crianças, e em setembro sua licença maternidade acaba. “Não tenho quem olhar por eles. Vou precisar sair do serviço para cuidar dos dois”.



Diálogo com Promotoria

Segundo Samuel Costa, coordenador da ocupação, foi feito um primeiro diálogo no Juizado da Criança e da Juventude. Lá, as moradoras foram informadas que o juiz não pode abrir o processo de ofício, o que exige intervenção do Ministério Público. Por isso, a manifestação seguiu até a 23ª Promotoria da Criança e do Adolescente.

A Promotoria informou que recebeu as reivindicações dos manifestantes e encaminhou à Promotoria de Direitos Humanos, onde o processo já está em curso.