BH, Triângulo e Sul de Minas terão tempo seco nesta quinta-feira (23)

Com temperaturas amenas e tempo seco, clima permanece estável em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Belo Horizonte terá céu claro a parcialmente nublado nesta quinta-feira (23/06), mas a umidade relativa do ar nesta tarde pode chegar a 30%. A menor temperatura registrada hoje na capital foi 12,5°C, na Estação Cercadinho, Região de Oeste de BH. A sensação térmica por lá durante a madrugada, às 4h, chegou a 2,3°C. Já a temperatura máxima prevista para BH é de 26ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).







No Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, a previsão é de céu parcialmente nublado. Já nas demais regiões do estado, o dia terá céu claro com ligeiro aumento de nuvens à tarde.





A temperatura mínima registrada nesta quinta-feira em Minas Gerais foi em Caldas, no Sul do estado, com 4,7°C. A máxima prevista é para o Norte de Minas, com 33°C.





De acordo com meteorologistas do Inmet, a tendência nas próximas semanas é de tempo estável, sem previsão de chuva ou grandes oscilações de temperatura.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais