Alta do diesel pressiona circulação de ônibus em Divinópolis

Subsídio foi aprovado para o transporte público em março deste ano. (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

LEIA TAMBÉM - Governo estuda retomada de obras do Hospital Regional, em Divinópolis

Pressionado pela alta do diesel, o Consórcio Transoeste, que detém a concessão do transporte público em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, ameaça racionar o serviço com diminuição de frota se não houver providências da prefeitura. A companhia quer a autorização do reajuste da tarifa ou o custeio total por parte do Executivo municipal.O combustível nas refinarias da Petrobras subiu 14,2% na última sexta-feira (17), passando de R$ 4,91 para R$ 5,61. Com isso, os postos de Divinópolis elevaram o preço médio do diesel para R$ 7,89. O aumento foi classificado como "irresponsável" e "absurdo" pelo Consórcio Transoeste.“É necessário aumento da tarifa ou do custeio dos serviços. O diesel subiu mais de 50% em seis meses. É um absurdo”, manifestou-se, por meio de nota, o grupo formado por cinco empresas.O Consórcio Transoeste garante que oficializou um pedido à Prefeitura de Divinópolis, que, por sua vez, diz não ter recebido nenhum ofício para discutir novo subsídio dos combustíveis.