Belo Horizonte terá quarta-feira (22) de temperaturas amenas e céu claro

Temporada de frio começa com temperaturas amenas em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Com mínima de 12,5°C na manhã desta quarta-feira (22/6), Belo Horizonte viveu uma madrugada de frio. Foi registrada, à 1h, a sensação térmica de 2,9°C na estação Cercadinho, Região Oeste da capital, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Em Minas Gerais, a menor temperatura registrada foi em Caldas, no Sul do estado, com 5,6°C, e a máxima será de 32°C em Montalvânia, no Norte de Minas.





O céu fica nublado na faixa leste do estado, e claro a parcialmente nublado nas demais áreas. Não há previsão de chuva para nenhuma região nesta quarta-feira.