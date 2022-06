Maritacas comem fios e causam dano em semáforos de São Sebastião do Paraíso

Manutenção foi realizada em fevereiro, mas equipamentos entraram em curto após maritacas comerem fiação (foto: Bryan Felipe)

As maritacas têm causado transtorno ao trânsito de São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas. Conforme o secretário municipal de Segurança Pública, João Paulo Alves Bueno, após a realização de manutenção, os semáforos do cruzamento da Ângelo Calafiori e Delfim Moreira, e também da Monsenhor Mancini com rua Professor Nixon, foram danificados pelas aves. O mesmo está acontecendo em alguns outros pontos onde já foram realizados os reparos.

"A troca de peças é relativamente um trabalho simples de solucionar, mas sem trocar a fiação danificada não resolve. A troca desta fiação depende de mão de obra especializada e já está agendada para ser feita nesta semana a substituição", esclarece.

O secretário de Segurança Pública acrescenta ainda que, na falta desta sinalização, prevalecem as normas de trânsito referentes à preferência de circulação que consta no Código Brasileiro de Trânsito.