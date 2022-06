Rouba fios e quase é morto por ordem de traficante em Esmeraldas

Depois de escapar de seus executores, ladrão procura Polícia Militar e inventa história (foto: PMMG)

A prisão de dois suspeitos de serem soldados do tráfico de drogas no Bairro Melo Viana, em Esmeraldas, na Grande BH, é o trunfo da Polícia Civil para descobrir o chefe do tráfico de drogas na região, e conseguir, assim, fechar a boca de fumo dele.



Os presos têm idade de 15 e 18 anos e foram capturados pela Polícia depois que o homem que seria executado, Cicero Oliveira, de 30 anos, conseguir escapar de seus 'algozes' e procurar a Polícia Militar.



Tudo começou com um furto de cabos e fios de cobre feitos por Cícero, no Bairro Melo Viana, o que deixou a região sem internet. A falta de sinal teria irritado o chefe do tráfico local, que determinou, então, a morte do ladrão.

Os dois jovens foram encarregados da execução. Pegaram Cícero em seu carro, um Corsa, no Bairro Vianinha, onde ele teria ido encontrar com a namorada, Levaram o refém, então, para a BR-040, de madrugada.



Ele estava amarrado e tinha sido colocado no banco traseiro do veículo. Foi levado para um matagal e espancado. Um tiro chegou a ser disparado, segundo Cícero.



Numa distração dos dois homens, ele conseguiu se soltar e fugiu em disparada, indo procurar a Polícia Militar, que o encontrou na rua. Aos policiais, disse que tinha sido assaltado e rendido. No entanto, com a prisão dos dois ladrões, eles contaram o que estava acontecendo, desmascarando Cícero, que também foi preso.