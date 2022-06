Polícia prende suspeito de duplo homicídio em Conselheiro Pena

O distrito de Palmital, em Conselheiro Pena, é um local de sítios e fazendas (foto: Redes Sociais)

A prisão de um homem, de 25 anos, é o trunfo da Polícia Civil de Conselheiro Pena para solucionar o assassinato de dois homens, José Domingos, de 71 anos, e Roberto Carlos Carreiro, de 51.



Os corpos foram encontrados caídos numa estrada, próximo a uma fazenda, na comunidade de Palmital, em Conselheiro Pena, no leste do estado. Os crimes ocorreram no início da tarde de sábado (16/6).

O suspeito foi preso no Pronto Socorro de Conselheiro Pena, onde estava sendo atendido com um ferimento de faca nas costas. Ao ser indagado por policiais militares, os primeiros a atender a ocorrência, ele contou uma história que, segundo os investigadores, não condiz com a análise preliminar da perícia.

Segundo o suspeito, ele teria ido à fazenda para ajudar o amigo Roberto na vacinação de gado. Seriam 24 cabeças de gado. E quando segurava o último animal para ser vacinado, levou duas facadas nas costas, que teria sido desferida pelo amigo, que teria surtado.

Nesse instante, o homem diz que saiu correndo em direção à sede da fazenda para pegar uma motocicleta e fugir do local, mas que, ao chegar à casa, escutou os gritos de José Domingos, dono da fazenda, vindos do curral.

Pouco depois, quando foi pegar a motocicleta, Roberto se aproximou dele, queria impedi-lo de deixar o local. E para se defender, o homem passou a mão num ferrão, usado para mexer com o gado, e deu uma estocada no amigo, jogando-o no chão.

O suspeito alegou que montou na motocicleta e que Roberto, mesmo ferido, agarrou-se na garupa da moto, mas que ele arrancou e conseguiu escapar, tomando o rumo da cidade. No caminho, cruzou com um homem, numa motocicleta branca, gritando para ele fugir.

Essa pessoa da motocicleta branca era o proprietário de uma pequena fazenda vizinha ao local onde ocorreram os crimes. Em conversa com a PM, alegou que não entendeu o que o homem gritou para ele, mas que, ao se aproximar da fazenda de José Domingos, viu o gado solto, o que não seria normal.

Perto da entrada, percebeu os corpos, caídos na beira da estrada. Foi quando chamou a Polícia Militar. O homem, que estava no Pronto Socorro, foi preso e levado para a Delegacia local. Uma faca com sangue e um canivete foram apreendidos. O ferrão, a que se referiu o homem, usado para ferir o amigo, foi apreendido e nele não foram encontradas manchas de sangue.

Uma irmã do suspeito contou que ele vem apresentando problemas psicológicos nos últimos dias e que toma medicamento antidepressivo. Falou também que já encontrou o irmão chorando, sozinho, várias vezes.