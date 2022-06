Bombeiros resgatam homem que caiu no Ribeirão Arrudas, em BH

Acidente ocorreu no encontro das avenidas dos Andradas e Francisco Sales, no bairro Santa Efigênia, em BH (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)

Um homem que caiu no Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte, foi resgatado hoje por volta das 11h52 pelo Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu no encontro das avenidas dos Andradas e Francisco Sales, no bairro Santa Efigênia.



O homem, que não foi identificado, tem aproximadamente 39 anos e é natural de Montes Claros, no Norte de Minas.



Ele foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital João XXIII para atendimento médico.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Arruda