Incêndio em escola na Grande BH dá indícios de crime

Chamas atingiram três cômodos da escola (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiroa) O depósito de uma escola estadual pegou fogo, na madrugada desta terça-feira (14/6), na Rua Cinquenta e Quatro, Bairro Metropolitano, de Ribeirão das Neves, na Grande BH. A suspeita é de incêndio criminoso devido a pichações encontradas no local.









No local, pichações evidenciam um possível incêndio criminoso. Em uma das paredes, uma pichação um pouco ilegível dizia "mete o pé (...) vai morrer", e também "nós que manda" (sic). Conforme os relatos, as pichações aparentavam ser recentes, estando "frescas" nas paredes.

Pichação aponta possibilidade de crime; Na foto está escrito "mete o pé (...) vai morrer" (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

Além disso, os militares informaram que as câmeras de segurança estavam com as lentes apontadas para baixo, não sendo possível registrar a ação.





Não houve vítimas no acidente, mas a Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura dos cômodos. A Polícia Militar ficou monitorando o local e aguarda a perícia da Polícia Civil.





A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se há suspeitos ou presos, mas até o momento da publicação desta matéria não obteve retorno.