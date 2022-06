Projeto Prato Solidário distribui 200 cobertores na Praça da Estação

Participantes do Projeto Prato Solidário distribuem refeições na Praça da Estação (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Ajudar a quem precisa. E as ruas de BH estão cada dia mais cheias de quem procura por um prato de comida, uma garra de água, roupa limpa e cobertor para se proteger do frio. Neste domingo (12/6), na Praça da Estação, no centro da capital, integrantes do Projeto Prato Solidário distribuíam refeições, kits de higiene, cobertores, roupas, pares de meia e toucas para quem vive em total vulnerabilidade.





Marcos Aurélio Figueiredo Prates, de 48 anos, comerciante e um dos integrantes do projeto, tem como missão de vida estender a mão a quem precisa. Com ele, 49 participantes fazem o Prato Solidário ser presente na vida dos mais necessitados.Marco Aurélio conta que todos os domingos, sempre na Praça da Estação, eles estão distribuindo o que é mais necessário para a sobrevivência de quem não tem nada ou quase nada: "Representamos diversos bairros e só não aparecemos nos domingos de evento na praça. Se não, estamos sempre lá."Ele conta que o Projeto Prato Solidário nasceu há oito meses, "após uma divergência de ideias e propósito do Projeto Macarronada Solidária".





Participantes do Projeto Prato Solidário também disponibilizaram 200 cobertores (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Marco Aurélio destaca que toda semana tem o projeto tem uma meta, divulgada no Instagram do grupo @pratosolidariobh @fraternidadebh , mas que não tem sido fácil: "A rua está cada dia mais cheia, muitos com fome, frio, sede. As doações caíram muito, pela metade. E quando não conseguimos, compramos do nosso bolso. Precisamos que a sensbilidade das pessoas retornem com mais força. Tem muita gente precisando de ajuda".Hoje (12), na Praça da estação, foram disponibilizados 200 cobertores. Teve ainda canjica, para aquecer ainda mais com a queda da temperatura.