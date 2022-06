BH terá grande variação de temperaturas mínima e máxima nesta terça (7/6)

Dia será de céu claro a parcialmente nublado em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Os termômetros voltam a subir um pouco na capital mineira. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista para esta terça-feira (7/6) é de 26ºC. Apesar do aumento da temperatura máxima, a mínima registrada hoje foi de 11ºC, na Estação da Pampulha. O dia será de céu claro a parcialmente nublado.





Já no estado, a mínima registrada foi de 5.4ºC no Norte de Minas e a máxima prevista é de 31ºC na região do Triângulo Mineiro.









Conforme o instituto, a partir de quinta-feira (9/6), as temperaturas devem subir um pouco, tanto em BH quanto no estado. Na capital mineira a mínima deve subir para os 13ºC, com máxima de 28ºC. Já no estado, a máxima deve se aproximar dos 32ºC.



*Estagiário sb supervisão da subeditora Jociane Morais