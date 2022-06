Bitrem tomba e fica pendurado em ponte na BR-050

Não há previsão de retirada do veículo da ponte (foto: Vinícius Lemos/Especial para o EM)

Um bitrem carregado de milho tombou e ficou pendurado na ponte sobre o Rio Araguari, na rodovia BR-050, entre Uberlândia e Araguari. O acidente foi na manhã deste domingo (5/6) e o motorista sobreviveu. Ele, no entanto, precisou de ajuda de outros condutores que passavam pelo local para ser retirado do veículo.



Ainda não é possível determinar a causa do acidente, mas testemunhas contaram que o cavalo mecânico e o reboque soltaram fumaça próximo dos eixos antes do tombamento. Isso pode indicar que os feridos travaram poucos antes da cabeceira da ponte. Um bitrem carregado de milho tombou e ficou pendurado na ponte sobre o Rio Araguari, na rodovia BR-050, entre Uberlândia e Araguari. O acidente foi na manhã deste domingo (5/6) e o motorista sobreviveu. Ele, no entanto, precisou de ajuda de outros condutores que passavam pelo local para ser retirado do veículo.Ainda não é possível determinar a causa do acidente, mas testemunhas contaram que o cavalo mecânico e o reboque soltaram fumaça próximo dos eixos antes do tombamento. Isso pode indicar que os feridos travaram poucos antes da cabeceira da ponte.



O bitrem, que seguia no sentido Uberlândia, bateu na proteção da pista e a carga tombou para o leito do rio. Ao mesmo tempo, a cabine com o motorista ficou presa na ponte, evitando que ele caísse no curso d'água.



Boa parte da carga de milho tomou a pista da rodovia e o restante caiu na mata ciliar, na entrada da ponte. Houve derramamento de óleo e combustível na pista e no rio, o que deixou o trecho perigoso para outros condutores.



A concessionária responsável pela BR-050 fez o resgate do motorista do bitrem e o levou para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Ele ia do Distrito Federal para o Paraná. A empresa também iniciou a limpeza da pista e sinalizou o local, onde o trânsito ficou em uma faixa apenas.



O Corpo de Bombeiros informou que não havia risco de incêndio, mas que a Polícia Militar de Meio Ambiente faria um relatório para o Núcleo de Emergência Ambiental, a respeito do óleo e combustível no Rio Araguari.



Não há previsão de retirada do veículo da ponte e nem do restabelecimento do trânsito completo da via.