Professores ameaçam parar

Assembleia de professores na semana passada: categoria para hoje e pode votar greve por tempo indeterminado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 24/5/22)

Os professores da rede privada de ensino de Belo Horizonte e região vão fazer uma nova paralisação hoje. Assembleia marcada para as 10h, no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pode culminar na decretação de uma greve por prazo indeterminado, caso a negociação com as escolas particulares não avance.





A categoria e as escolas particulares estão em negociação desde 1º de abril, conforme o Sindicato dos Professores de Minas Gerais (Sinpro). Na semana passada, professores se reuniram com o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinepe-MG) para negociar as pautas do movimento. Ao final da reunião, os docentes decretaram estado de greve. Um novo encontro entre as partes estava marcado para ontem, porém a presidente do Sinpro, Valéria Morato, disse que as negociações não avançaram. “Não teve nenhuma proposta. A paralisação de amanhã (hoje) é com indicativo de greve”, disse.





A principal reivindicação dos professores é um reajuste salarial de 19,7%, com acréscimo de 5% de ganho real, além das perdas inflacionárias calculadas pela categoria. Já as escolas oferecem 5% de reajuste para profissionais do ensino básico e 4% para os de ensino superior, segundo o Sinpro.





Em entrevista ao Estado de Minas na segunda-feira, o porta-voz do Sinepe-MG, Paulo Leite, afirmou que a entidade está aberta à negociação e disponível ao entendimento para chegar a um acordo. Disse ainda que o funcionamento das escolas será normal hoje. “Não dá mais para prejudicar o andamento do ensino”.