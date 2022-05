Homem coloca fogo em viatura da PM no interior de Minas

Homem ateou fogo no capô da viatura estacionada em frente à delegacia, em Bom Jesus do Galho (foto: Reprodução)

Um homem ateou fogo em uma viatura da Polícia Militar na noite dessa terça-feira (24/05), em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce.

O veículo estava estacionado próximo à delegacia quando o suspeito colocou fogo na parte da frente da viatura e fugiu do local. As chamas foram controladas pelos próprios militares com suporte de um caminhão pipa cedido pela Prefeitura e com o uso da própria mangueira da sede do Pelotão.

Pessoas na rua viram o momento que o suspeito agiu e informaram quem era o autor do crime. Ele foi localizado e detido.

No momento da ação, não havia policiais militares no pelotão.

O autor já é conhecido pela Polícia Militar. Quando questionado sobre o fato, ele disse que teria ouvido vozes, comprou combustível no posto da cidade, molhou com gasolina um pedaço de cobertor e ateou foto no capô.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. O autor foi encaminhado à Delegacia.