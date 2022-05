Nova gestão do Mineirinho encontrará ginásio fechado há mais de três anos

Fachada do ginásio é tombada e deverá ser mantida na nova administração (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O ginásio Jornalista Felipe Drummond, popular Mineirinho, estará sob nova direção após mais de três anos em ocaso. O espaço, que já recebeu estrelas do esporte e da música, agora parece um centro reservado à nostalgia enquanto aguarda o cumprimento das promessas de quem o administrará pelos próximos 35 anos. O ginásio Jornalista Felipe Drummond, popular Mineirinho, estará sob nova direção após mais de três anos em ocaso. O espaço, que já recebeu estrelas do esporte e da música, agora parece um centro reservado à nostalgia enquanto aguarda o cumprimento das promessas de quem o administrará pelos próximos 35 anos.









Nas atribuições da nova administração, está o investimento de cerca de R$ 41 milhões em reformas nos primeiros dois anos de gestão. A fachada do ginásio é tombada e o contrato de concessão prevê a manutenção da quadra poliesportiva, mas como ficará o restante da estrutura ainda é uma incógnita.





Com esforço, ainda é possível perceber as marcações da quadra poliesportiva do ginásio (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



O último evento esportivo realizado no Mineirinho foi a final da Superliga Feminina de Vôlei de 2019, entre Minas e Praia Clube . A vitória do time de BH sobre o grupo de Uberlândia em abril de 2019 teve bom público nas arquibancadas, hoje completamente empoeiradas.





O sócio-proprietário da DMDL, Frederico Freitas, afirma que pensa em trazer de volta os grandes eventos esportivos para o ginásio. A empresa também manifestou interesse em tornar o espaço um atrativo para eventos e shows musicais.





“A gente vem acompanhando agora a final da liga de vôlei com times daqui e no nosso entendimento faria todo o sentido estar ocorrendo dentro do mineirinho”, disse se referindo à recente final da Superliga Masculina de Vôlei entre Cruzeiro e Minas

Última vez que torcedores estiveram nas arquibancadas já faz mais de três anos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)







Investimento público





Ao comentar a concessão, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra-MG), Fernando Marcato, comemorou a decisão e citou números para anunciar a economia aos cofres públicos representados pela gestão privada.





“Do nosso lado a gente quer desonerar o estado, ou seja, o Estado deixa de gastar pelo menos 4 milhões por ano, teria que investir pelo menos 41 milhões e tudo isso vai ser feito pela iniciativa privada, esse é nosso objetivo”, afirmou.

Banheiros do ginásio denunciam longo tempo uso (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





Nas dependências do Mineirinho, estruturas como as cabines de transmissão, bilheterias e bares remontam a realidade de ginásios de décadas passadas.

Vista da cabine de imprensa do ginásio, de onde grandes momentos do esporte foram transmitidos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Histórico pesado





Fundado em 1980, o Mineirinho recebeu dezenas de milhares de torcedores e fãs por diversas vezes. Atleticanos e cruzeirenses viveram dias históricos nas arquibancadas do ginásio apoiando seus clubes por outros esportes.





Os alvinegros tiveram grande momento com o time de futsal do Galo no fim da década de 1990. Atleticanos bateram o recorde histórico de torcedores para uma partida do esporte quando mais de 26 mil pessoas foram ao Mineirinho acompanhar o título do clube na final nacional contra o Rio de Janeiro.





Já na década de 2010, foi a vez da China Azul atravessar a Avenida Abrahão Caram para lotar as arquibancadas vizinhas ao Mineirão em três finais de Superliga Masculina de Vôlei disputadas pelo time do Cruzeiro.





Os shows musicais também são marcantes na história do Ginásio Jornalista Felipe Drummond. Entre os maiores públicos do Mineirinho estão apresentações das mais variadas, indo desde nomes do rock internacional como Ozzy Osbourne, Iron Maiden e Guns n’ Roses; passando por fenômenos como Xuxa, RBD e especiais de TV com música sertaneja; além de apresentações marcantes de artistas nacionais como Roberto Carlos, Legião Urbana e Titãs.