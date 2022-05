'Bonde da Loucura': protesto pela saúde mental percorre ruas de BH

Os presentes estão mascarados e fantasiados, como numa época de carnaval (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O cortejo em prol do Dia da Luta Antimanicomial com o tema “Desmascarando a Hipocrisia: Loucura é verso, liberdade e poesia” saiu ás ruas de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (18/5). A concentração foi na praça Praça Afonso Arinos, Região Central, e seguiu pela Av. João Pinheiro.

O Fórum Mineiro de Saúde Mental com a Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais (Asussam),Rede Nacional de Internúcleos da Luta Antimanicomial e o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP-MG) apoiam a ação.

Rubens Menezes, assistente social do Centro Pop Leste, acredita que não tem como falar da luta antimanicomial sem tocar nas pessoas em situação de rua. "Isso representaa relação intersetorial entre as políticas de saúde e de assistência. A luta antimanicomial deve ser feita junto com o usuário do equipamento. Todos os materiais utilizados, as máscaras e os cartazes foram produzidos por eles", explica.

Ele acrescenta que os centros de assistência social devem ajudar o paciente a conquistar sua autonomia de luta pelos direitos.

Além de profissionais da saúde, trabalhadores e familiares dos serviços mineiros, também participou da caminhada a vereadora Macaé Evaristo (PT). Os presentes usavam máscaras e fantasias, como numa época de carnaval.

Como forma de manifestação, o cortejo cantou durante toda a caminhada um samba enredo, feito por Tatá Santana e Coletivos do Centro de Convivência Nise da Silveira e CAPS IJ de Ribeirão das Neves:

“Voltei pra balançar a avenida

Tô na rua

Vem se juntar ao nosso bonde da loucura

Para bailar a liberdade

Não vai voltar atrás, a sociedade

Abrir os manicômios, nunca mais

Cuidado se faz é com afeto e poesia

Com samba, com funk, com folia

Cai, cai, cai, tá caindo a máscara

Da CT, do CRM

Balança o chão da praça, o bonde da loucura

A liberdade é antimanicomial

Balança o chão da praça, o bonde da loucura

A liberdade é antimanicomial

E pro bailão ficar legal

Pra animar esse bailão

Vai até o chão, vai até o chão, descendo no chão,

Chão, chão, chão, chão

Eu esculacho o manicômio

Cola com nóis que nem um grude

Vem pro bonde, vem pro bonde,

Vem pro bonde da saúde! (2x)”