Mulher é suspeita de receber 96 auxílios emergenciais

Uma mulher foi alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta quinta-feira (12), por suspeita de fraude no recebimento do auxílio emergencial, programa criado pela União que garantiu renda mínima a pessoas vulneráveis durante a pandemia de COVID-19. Ela teria embolsado pelo menos 96 benefícios.

“Mesmo tendo sido analisados somente os valores referentes ao primeiro semestre de 2020, foi possível apurar um grande prejuízo causado aos cofres públicos”, disse a corporação em nota divulgada nesta manhã. Os dados referentes ao segundo semestre de 2020 e aos anos de 2021 e 2022 ainda serão apurados.

Esse é o segundo caso em menos de um mês investigado pela PF no Estado. Em abril, a corporação informou que uma família de Coronel Fabriciano , no Vale do Rio Doce, foi alvo de uma ação por suspeita de receber 18 contas do auxílio.