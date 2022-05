Operação prende um dos criminosos mais procurados de Minas Gerais

Suspeito foi preso na cidade de Sobradinho, região do sertão baiano (foto: Prefeitura de Sobradinho/Reprodução)

Uma operação em conjunto do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com o apoio da Polícia Militar da Bahia (PMBA) prendeu um dos foragidos mais procurados do estado na segunda-feira (09/05).





Joaquim Henrique de Assis Teixeira foi preso na cidade de Sobradinho, região do sertão baiano. Ele tem ao menos quatro mandados de prisão em aberto relacionados com crimes de homicídio e tráfico de drogas. Teixeira era considerado foragido de alta periculosidade integrante da lista dos criminosos mais procurados do estado

Além disso, há suspeitas de que ele tenha ligação com crimes de “Novo Cangaço”, atuando em ataques violentos a bancos, carros-fortes e transportadoras de valores. Também há suspeitas de que Joaquim comandava ações criminosas executadas na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

A ação que prendeu o criminoso faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas pelas forças de Segurança Pública, no combate qualificado aos crimes de homicídios no território mineiro.

A lista de “Procura-se” ainda tem 12 suspeitos que estão na mira da polícia. Outras nove pessoas já foram presas. A lista está disponível aqui.