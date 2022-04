Fim de semana de vacinação

O fim de semana em Belo Horizonte será de mobilização para imunizar a população contra a gripe, o sarampo e a COVID-19. Hoje é o Dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo. Haverá aplicação de imunizantes contra essas doenças até no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, com a presença, às 10h, do prefeito Fuad Noman e da secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro. Já amanhã (1º/5), serão vacinadas, exclusivamente, crianças de 5 a 11 anos contra a COVID-19 nos espaços do BH é da Gente nas regionais Centro-Sul, Pampulha, Oeste e Noroeste. As ações têm o objetivo aumentar o número de pessoas imunizadas. Até o momento, a cobertura vacinal contra a gripe está em 27,2% e a proteção contra o sarampo atingiu apenas 9,2% do público-alvo. A segunda dose contra a COVID-19 em crianças está em 35,9%.





Seguindo as orientações da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), hoje é Dia D de imunização contra a influenza e o sarampo em todo o estado. A prefeitura da capital mineira antecipou a convocação de crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias para receber a dose contra a gripe. Além das crianças, no sábado, também devem se imunizar os idosos de 60 anos e mais e trabalhadores da saúde.





Para a vacinação desse público, além do Parque Municipal, estarão disponíveis os 152 centros de saúde da cidade, das 8h às 17h, além dos postos extras, com horários de funcionamento variados, e pontos de drive-thru, das 8h às 16h30. Para os idosos há, ainda, a opção de se imunizarem nas drogarias Araujo e Droga Clara, das 8h às 17h. Os endereços devem ser consultados no portal da Prefeitura (https://prefeitura.pbh. gov.br/vacinacao-influenza).





Devem se vacinar contra o sarampo crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias e trabalhadores da saúde. A imunização será feita nos 152 centros de saúde e no Parque Municipal, das 8h às 17h. Os endereços completos podem ser consultados no portal da Prefeitura. No caso do sarampo, o imunizante oferecido é o tríplice viral, que evita também a caxumba e a rubéola.





Haverá ainda repescagem contra a COVID-19 em todos os 152 centros de saúde, das 8h às 17h, para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, inclusive público infantil, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose. Os critérios e documentos necessários para a vacinação de cada público podem ser verificados no portal da prefeitura.





Já amanhã, a vacinação será contra a COVID-19, exclusivamente para crianças de 5 a 11 anos, nos espaços BH é da Gente, das 9h às 13h. (MC)









PROTEJA-SE

Imunização em BH





Hoje (30/4)





Contra a gripe

» Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias

» Idosos de 60 anos ou mais

» Trabalhadores da saúde





Onde:

» Parque Municipal Américo Renné Giannetti, das 8h às 17h

» Centros de saúde, das 8h às 17h

» Pontos de drive-thru, das 8h às 16h30 (confira em www.prefeitura.pbh.org.br)

» Drogarias Araujo e Droga Clara, das 8h às 17h, somente para idosos





Contra o sarampo

» Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias

» Trabalhadores da saúde





Onde:

» Parque Municipal Américo Renné Giannetti, das 8h às 17h

» Centros de saúde, das 8h às 17h





Contra a COVID-19

Repescagem para:

» Grupos prioritários

» Faixas etárias já convocadas, inclusive público infantil





Onde:

» Centros de saúde, das 8h às 17h





Amanhã (1º/5)





Contra a COVID-19 para crianças





Onde:

» BH é da Gente Savasssi, no cruzamento da Getúlio Vargas com Cristóvão Colombo

» BH é da Gente Avenida Guarapari, entre a Avenida Portugal e a Rua das Canárias, no Bairro Santa Amélia

» BH é da Gente Rua Araribá, entre Marcazita e Carmo do Rio Claro, Bairro São Cristóvão

» BH é da Gente Avenida Silva Lobo, entre as ruas Xapuri e Garret, nos bairros Grajaú e Nova Granada





Fonte: PBH





(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 7/1/22 )



Estado libera 4ª dose para maiores de 60

Idosos da faixa entre 60 e 69 anos que moram em Minas Gerais poderão tomar a quarta dose de vacina contra a COVID-19, informou ontem o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. Segundo ele, municípios que disponham de doses podem iniciar a aplicação já a partir de segunda-feira.





“Há mais de 1,5 milhão de idosos que não receberiam a vacina ainda. Mas vamos iniciar o inverno com mais um grupo vulnerável vacinado”, disse. O governo federal delimitou a convocação aos maiores de 80, mas Minas já a havia expandido aos idosos de 70 anos ou mais. Podem receber a dose adicional as pessoas que tomaram a terceira injeção há pelo menos quatro meses. (AM)





