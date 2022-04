Grupo de ucranianos chega a BH nesta sexta (foto: Igreja Batista/Divulgação ) Em busca de um recomeço, quatro famílias ucranianas chegam a Belo Horizonte nesta sexta-feira (29/4). O grupo de refugiados chega à capital mineira para ser acolhido pela Igreja Batista Central localizada na região Centro-Sul de Belo Horizonte.





Na bagagem, a esperança de dias melhores - diferente da guerra do país de origem. Desde fevereiro, a Ucrânia enfrenta um intenso conflito armado contra a Rússia. Segundo dados da ONU, a guerra já motivou a imigração de mais de 4 milhões de ucranianos.









O grupo é composto por 13 pessoas, em sua maioria, mulheres. Ao todo são cinco crianças, de idades entre dois e 12 anos; três jovens; quatro adultos e uma idosa, de 66 anos. De acordo com a igreja, as famílias receberão suporte médico e as crianças serão encaminhadas para a escola.





Os adultos terão, ainda, aulas de português ministradas por voluntários. “Em alguns casos, os adultos terão a colocação no mercado de trabalho”, completa a Igreja Batista. Neste caso, para uma complementação da renda.