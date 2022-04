Ministro ucraniano prevê 'semanas extremamente difíceis' na guerra contra Rússia

O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, afirmou, nesta quarta-feira (27), que prevê "semanas extremamente difíceis" na guerra contra a Rússia, que está prestes a lançar uma "ofensiva de grande envergadura".



"Semanas extremamente difíceis nos esperam", escreveu Reznikov no Facebook. "A Rússia já concentrou forças para uma ofensiva de grande envergadura no leste da Ucrânia" e tentará "provocar tantos danos como for possível", provocando "destruição e perdas dolorosas", acrescentou.



Além disso, Reznikov disse aos ucranianos que "nos próximos dias precisaremos de toda a nossa resiliência e extraordinária unidade".



Também afirmou que essas semanas "determinarão o futuro do nosso país".



No terceiro mês desde a invasão russa da Ucrânia, Moscou concentrou seus esforços de guerra no leste e no sul do país.



Kiev admitiu avanços dos russos no leste do país, onde Moscou tomou várias cidades da região do Donbass.